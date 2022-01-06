Politico: в США откажутся от санкций по «Северному потоку — 2»

06 января 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

«Северный поток» ожидает сертификации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Демократы США против строительства газопровода «Северный поток — 2», но откажутся от введения санкций из-за позиции американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico. «Высокопоставленные демократы в Сенате уже давно выступают против строительства российского газопровода, который должен обогатить [президента РФ] Владимира Путина. Но эти законодатели отбрасывают эти опасения в сторону, чтобы поддержать президента Джо Байдена, который ведет все более опасные переговоры с Москвой», — передает Politico. США и их европейские партнеры используют газопровод в качестве рычага давления на Россию. Так они предупреждают, что газопровод не заработает в случае нападения РФ на Украину, отмечает издание. Ожидается, что голосование по поводу введения санкций пройдет на следующей неделе. Только один демократ сказал Politico, что планирует поддержать ограничения против «Северного потока — 2». Ранее Politico со ссылкой на источник сообщило, что сенаторы из республиканской партии ожидают введения санкций в отношении российского газопровода. Для одобрения законопроекта понадобится 60 голосов. В случае принятия инициативы санкции введут в течение 15 дней. Голосование может пройти 14 января, сообщает RT. Если Байден введет санкции в отношении РФ, то у него больше не будет экономических и политических рычагов давления на РФ, поэтому он не планирует этого делать, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Демократы США против строительства газопровода «Северный поток — 2», но откажутся от введения санкций из-за позиции американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico. «Высокопоставленные демократы в Сенате уже давно выступают против строительства российского газопровода, который должен обогатить [президента РФ] Владимира Путина. Но эти законодатели отбрасывают эти опасения в сторону, чтобы поддержать президента Джо Байдена, который ведет все более опасные переговоры с Москвой», — передает Politico. США и их европейские партнеры используют газопровод в качестве рычага давления на Россию. Так они предупреждают, что газопровод не заработает в случае нападения РФ на Украину, отмечает издание. Ожидается, что голосование по поводу введения санкций пройдет на следующей неделе. Только один демократ сказал Politico, что планирует поддержать ограничения против «Северного потока — 2». Ранее Politico со ссылкой на источник сообщило, что сенаторы из республиканской партии ожидают введения санкций в отношении российского газопровода. Для одобрения законопроекта понадобится 60 голосов. В случае принятия инициативы санкции введут в течение 15 дней. Голосование может пройти 14 января, сообщает RT. Если Байден введет санкции в отношении РФ, то у него больше не будет экономических и политических рычагов давления на РФ, поэтому он не планирует этого делать, считает член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.