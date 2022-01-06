Казахстанские силовики отбили у захватчиков резиденцию президента

06 января 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Казахстанские силовики освободили бывшую резиденцию президенты страны в Алматы, а также акимат (администрацию) города и Площадь республики. Об этом сообщают местные СМИ. Все здания казахстанских госорганов находятся под контролем. «В Алматы силовики освободили бывшую резиденцию президента, акимат города, а также Площадь республики. Все здания госорганов находятся под контролем», — сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на местный телеканал «Хабар-24». Очевидцы также рассказывают о раненых и убитых, передает ТАСС. Официально подтвержденной информации о жертвах пока нет. На Площади республики остается большое количество военных и техники. Из центра города доносятся редкие выстрелы. Ранее казахстанские силовики начали зачистку центра Алматы. Военные через громкоговорители потребовали, чтобы протестующие покинули Площадь республики, после чего открыли огонь. МВД Казахстана заявило, что будет уничтожать всех, кто не сложит оружие по требование властей, передает «Национальная служба новостей». Беспорядки в Казахстане не стихают со 2 января. Участники протестов требует снизить цены на газ для автомобилей. Президент республики Касым-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, сообщает МВД Казахстана. В Алматы было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. О том, что на территории Казахстана присутствуют боевики из Афганистана, позднее заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности. Россия направила в республику миротворцев. Часть из них уже прибыли в Казахстан.