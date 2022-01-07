СМИ: в Казахстане убили высокопоставленного силовика

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Митинг в честь памяти Владимира Ленина. Тюмень, траур, гвоздики, траурная церемония, цветы
Террористы в Казахстане убили начальника Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Директор академии погранслужбы Казахстана Павел Поливанов был убит террористами во время попытки захвата училища. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами.

«Ночью в Алма-Ате была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Начальник Академии убит. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами», — сообщает telegram-канал «Shot».

В Казахстане не стихают беспорядки со 2 января. Террористы требует снизить цены на газ для автомобилей. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

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Директор академии погранслужбы Казахстана Павел Поливанов был убит террористами во время попытки захвата училища. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами. «Ночью в Алма-Ате была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Начальник Академии убит. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами», — сообщает telegram-канал «Shot». В Казахстане не стихают беспорядки со 2 января. Террористы требует снизить цены на газ для автомобилей. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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