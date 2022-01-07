СМИ: в Казахстане убили высокопоставленного силовика

Директор академии погранслужбы Казахстана Павел Поливанов был убит террористами во время попытки захвата училища. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами.
«Ночью в Алма-Ате была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Начальник Академии убит. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами», — сообщает telegram-канал «Shot».
В Казахстане не стихают беспорядки со 2 января. Террористы требует снизить цены на газ для автомобилей. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.
Директор академии погранслужбы Казахстана Павел Поливанов был убит террористами во время попытки захвата училища. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами. «Ночью в Алма-Ате была предпринята попытка захвата Пограничной Академии Комитета национальной безопасности Казахстана. Начальник Академии убит. Под его руководством курсанты вели бой с радикалами», — сообщает telegram-канал «Shot». В Казахстане не стихают беспорядки со 2 января. Террористы требует снизить цены на газ для автомобилей. На митингах в Атырау, Алматы и других городах страны начались жесткие столкновения с полицией. На фоне нарастающих протестов в стране временно отключили мобильный интернет. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов без головы. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.