Глава Азербайджана пожаловался Медведеву на депутата Милонова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожаловался председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву на депутата Госдумы Виталия Милонова. Во время новогодних праздников парламентарий посетил Нагорный Карабах. В Баку посчитали этот визит незаконным.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии „Единая Россия“ Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой им партии на территорию Азербайджана. Милонов и ранее неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», — сообщает азербайджанской информационное агентство АПА.
По данным СМИ, депутат провел несколько встреч на территории Нагорного Карабаха, подконтрольной российским миротворцам. Действия Милонова вызвали резкий протест у руководства Азербайджана.
Ранее стало известно, что депутат отправился в Казахстан, где со 2 января проходят протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Милонов сообщил URA.RU, что у него была запланирована рождественская служба в Алматы. Однако у депутата возникли затруднения с поездкой в старую столицу Казахстана. По словам Милонова, на пути к Алматы стоят блокпосты.
Власти Казахстана объявили, что в старой столице — одном из центров протестов — проходит антитеррористическая операция. Вечером 6 января силовики начали зачистку центра Алматы. В спецоперации приняли участие военные и представители правоохранительных органов. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. Обезглавленное тело одного из них обнаружили в Алматы. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожаловался председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву на депутата Госдумы Виталия Милонова. Во время новогодних праздников парламентарий посетил Нагорный Карабах. В Баку посчитали этот визит незаконным. «Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии „Единая Россия“ Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой им партии на территорию Азербайджана. Милонов и ранее неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», — сообщает азербайджанской информационное агентство АПА. По данным СМИ, депутат провел несколько встреч на территории Нагорного Карабаха, подконтрольной российским миротворцам. Действия Милонова вызвали резкий протест у руководства Азербайджана. Ранее стало известно, что депутат отправился в Казахстан, где со 2 января проходят протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Милонов сообщил URA.RU, что у него была запланирована рождественская служба в Алматы. Однако у депутата возникли затруднения с поездкой в старую столицу Казахстана. По словам Милонова, на пути к Алматы стоят блокпосты. Власти Казахстана объявили, что в старой столице — одном из центров протестов — проходит антитеррористическая операция. Вечером 6 января силовики начали зачистку центра Алматы. В спецоперации приняли участие военные и представители правоохранительных органов. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. Обезглавленное тело одного из них обнаружили в Алматы. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны.