Глава Азербайджана пожаловался Медведеву на депутата Милонова

Власти Азербайджана возмутил визит Виталия Милонова в Нагорный Карабах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Азербайджана Ильхам Алиев пожаловался председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву на депутата Госдумы Виталия Милонова. Во время новогодних праздников парламентарий посетил Нагорный Карабах. В Баку посчитали этот визит незаконным.

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо председателю партии „Единая Россия“ Дмитрию Медведеву, в котором выразил решительный протест против незаконного визита члена возглавляемой им партии на территорию Азербайджана. Милонов и ранее неоднократно демонстрировал неуважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана», — сообщает азербайджанской информационное агентство АПА.

По данным СМИ, депутат провел несколько встреч на территории Нагорного Карабаха, подконтрольной российским миротворцам. Действия Милонова вызвали резкий протест у руководства Азербайджана.

Ранее стало известно, что депутат отправился в Казахстан, где со 2 января проходят протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей. Милонов сообщил URA.RU, что у него была запланирована рождественская служба в Алматы. Однако у депутата возникли затруднения с поездкой в старую столицу Казахстана. По словам Милонова, на пути к Алматы стоят блокпосты.

Власти Казахстана объявили, что в старой столице — одном из центров протестов — проходит антитеррористическая операция. Вечером 6 января силовики начали зачистку центра Алматы. В спецоперации приняли участие военные и представители правоохранительных органов. В результате беспорядков погибли 18 силовиков. Обезглавленное тело одного из них обнаружили в Алматы. Местные СМИ указывают на почерк боевиков, действующих на территории страны.

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