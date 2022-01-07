В Госдуме предложили Токаеву взять пример с Лукашенко

08 января 2022 в 03:49 Размер текста - 17 +

Водолацкий считает, что Токаев готов к белорусскому сценарию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву следует взять пример с лидера Беларуси Александра Лукашенко, чтобы достичь стабильности и сохранить суверенитет республики. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий. «Лукашенко и его команда — это пример того, как нужно спасать суверенитет своей страны. Как нужно сохранить стабильность гражданского общества. В Казахстане нужно приводить пример по аналогии с Белоруссией», — заявил Водолацкий в разговоре с РИА «Новости». По словам парламентария, Токаев в полной мере взял ответственность за страну на себя, т. к. имя Назарбаева в СМИ практически не упоминается. Президент Казахстана готов идти по белорусскому сценарию, считает Водолацкий. Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву следует взять пример с лидера Беларуси Александра Лукашенко, чтобы достичь стабильности и сохранить суверенитет республики. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий. «Лукашенко и его команда — это пример того, как нужно спасать суверенитет своей страны. Как нужно сохранить стабильность гражданского общества. В Казахстане нужно приводить пример по аналогии с Белоруссией», — заявил Водолацкий в разговоре с РИА «Новости». По словам парламентария, Токаев в полной мере взял ответственность за страну на себя, т. к. имя Назарбаева в СМИ практически не упоминается. Президент Казахстана готов идти по белорусскому сценарию, считает Водолацкий. Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.