07 января 2022

В Госдуме предложили Токаеву взять пример с Лукашенко

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Водолацкий считает, что Токаев готов к белорусскому сценарию Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву следует взять пример с лидера Беларуси Александра Лукашенко, чтобы достичь стабильности и сохранить суверенитет республики. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий.

«Лукашенко и его команда — это пример того, как нужно спасать суверенитет своей страны. Как нужно сохранить стабильность гражданского общества. В Казахстане нужно приводить пример по аналогии с Белоруссией», — заявил Водолацкий в разговоре с РИА «Новости».

По словам парламентария, Токаев в полной мере взял ответственность за страну на себя, т. к. имя Назарбаева в СМИ практически не упоминается. Президент Казахстана готов идти по белорусскому сценарию, считает Водолацкий.

Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться.

Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение.

В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.

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Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву следует взять пример с лидера Беларуси Александра Лукашенко, чтобы достичь стабильности и сохранить суверенитет республики. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы РФ по СНГ Виктор Водолацкий. «Лукашенко и его команда — это пример того, как нужно спасать суверенитет своей страны. Как нужно сохранить стабильность гражданского общества. В Казахстане нужно приводить пример по аналогии с Белоруссией», — заявил Водолацкий в разговоре с РИА «Новости». По словам парламентария, Токаев в полной мере взял ответственность за страну на себя, т. к. имя Назарбаева в СМИ практически не упоминается. Президент Казахстана готов идти по белорусскому сценарию, считает Водолацкий. Ранее сообщалось, что Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение в ходе беспорядков. По его словам, ликвидация ждет всех экстремистов, кто не пожелает сдаться. Со 2 января в Республике Казахстан происходят массовые беспорядки, которые начались в связи с резким повышением цен на сжиженный газ. Стартовали они на западе страны, а потом перекинулись на другие регионы. Правительство Казахстана ушло в отставку, а глава республики обратился за помощью в ОДКБ и получил согласие. По всей территории страны ввели чрезвычайное положение. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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