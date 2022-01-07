07 января 2022

В столицу Казахстана возвращают интернет

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В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету, мобильный все еще не доступен. Он отсутствовал в столице Казахстана с 7 января.

«Проводной интернет появился. Подключение к мобильному интернету все еще невозможно», — передает корреспондент ТАСС.

Многие банкоматы не работали из-за проблемы с Wi-Fi — оператор «Казахтелеком» отключил интернет в нескольких районах республики. В банкоматах Национального банка можно было снять только до 10 000 тенге.

Ранее силовикам удалось освободить от захватчиков центр Алматы: бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Тогда же в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности прибыли первые подразделения российских миротворцев. Токаев обратился за помощью к ОДКБ, чтобы преодолеть «террористическую угрозу». О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

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В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету, мобильный все еще не доступен. Он отсутствовал в столице Казахстана с 7 января. «Проводной интернет появился. Подключение к мобильному интернету все еще невозможно», — передает корреспондент ТАСС. Многие банкоматы не работали из-за проблемы с Wi-Fi — оператор «Казахтелеком» отключил интернет в нескольких районах республики. В банкоматах Национального банка можно было снять только до 10 000 тенге. Ранее силовикам удалось освободить от захватчиков центр Алматы: бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Тогда же в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности прибыли первые подразделения российских миротворцев. Токаев обратился за помощью к ОДКБ, чтобы преодолеть «террористическую угрозу». О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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