В столицу Казахстана возвращают интернет

08 января 2022 в 08:30 Размер текста - 17 +

В Нур-Султане возобновлен доступ к проводному интернету, мобильный все еще не доступен. Он отсутствовал в столице Казахстана с 7 января. «Проводной интернет появился. Подключение к мобильному интернету все еще невозможно», — передает корреспондент ТАСС. Многие банкоматы не работали из-за проблемы с Wi-Fi — оператор «Казахтелеком» отключил интернет в нескольких районах республики. В банкоматах Национального банка можно было снять только до 10 000 тенге. Ранее силовикам удалось освободить от захватчиков центр Алматы: бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Тогда же в Казахстан в рамках миссии Организации Договора коллективной безопасности прибыли первые подразделения российских миротворцев. Токаев обратился за помощью к ОДКБ, чтобы преодолеть «террористическую угрозу». О том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе из Афганистана, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.