В Казахстан прилетели девять самолетов с военными РФ

07 января 2022 в 15:12 Размер текста - 17 +

В Казахстан прибыли еще девять самолетов с российскими военными. Об этом сообщает Минобороны РФ. Борты с техникой и десантниками приземлились в Алматы. «Девять российских военно-транспортных самолетов Ил-76 с военнослужащими и техникой ВДВ произвели посадку на аэродроме Алматы», — цитирует заявление Минобороны РФ ТАСС. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запросил помощь у Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для борьбы с «террористической угрозой». Россия согласилась направить миротворцев в республику. Первые подразделения десантников из РФ прибыли в Казахстан вечером 6 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миротворцы направлены в страну для стабилизации и нормализации обстановки. Протесты в Казахстане, вызванные резким скачком цен на газ для автомобилей, продолжаются со 2 января. Токаев ввел в стране режим чрезвычайной ситуации. В результате беспорядков погибли 18 силовиков, еще 748 пострадали. Местные власти сообщили, что в Алматы проводят антитеррористическую операцию. Российские миротворцы, прибывшие в республику, уже взяли под контроль аэропорт старой столицы Казахстана. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что у военных есть право применять оружие в случае нападения вооруженных банд, передает RT. Ранее вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что в Казахстане действуют террористы из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана. До этого в Алматы обнаружили тело обезглавленного силовика.