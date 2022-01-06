В Казахстане второй раз подряд отключили интернет

06 января 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

В Казахстане второй раз за два дня отключили интернет, сообщает сервис по отслеживанию блокировок GlobalCheck. В частности, сбой в работе сети наблюдается в Костанае. До этого оператор «Казахтелеком» включил проводной интернет во всех регионах республики, кроме Алматы. «„Казахтелеком“ снова отключает интернет там, где совсем недавно его включил. Сейчас пропал проводной интернет в Костанае. Скорее всего, отключения затрагивает гораздо больше регионов», — сообщает GlobalCheck в telegram-канале. Ранее отключение интернета по всему Казахстану зафиксировал сервис Netblocks. По его данным, сбой в работе сети наблюдался еще вечером 4 января, а полное отключение сети произошло 5 января. После «Казахтелеком» включил проводной интернет во всех регионах, кроме Алматы, уточнил GlobalCheck. Ситуация в Казахстане начала накаляться 2 января. Протестующие на западе страны потребовали отменить повышение цен на газ. После акции распространились на другие регионы. Президент страны Касым-Жомар Токаев ввел в Казахстане режим чрезвычайной ситуации. Он также запросил военную помощь Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». Тем более, что в действиях вышедших на улицу был замечен почерк боевиков-джихадистов — среди убитых силовиков двое оказались обезглавлены. Армения, Россия и другие страны согласились направить своих миротворцев в Казахстан. Первые подразделения российских десантников уже прибыли в страну.