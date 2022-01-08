Токаев объявил траур из-за протестов

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Мемориал у театра
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новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера республики Берик Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — рассказал Уали. Соответствующий Указ будет опубликован на сайте Акорды.

В Казахстане в результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев.

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Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера республики Берик Уали. «В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — рассказал Уали. Соответствующий Указ будет опубликован на сайте Акорды. В Казахстане в результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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