Токаев объявил траур из-за протестов

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новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев объявил в Казахстане 10 января общенациональный траур по погибшим в ходе беспорядков в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь лидера республики Берик Уали.

«В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура», — рассказал Уали. Соответствующий Указ будет опубликован на сайте Акорды.

В Казахстане в результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев.