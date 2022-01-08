Российские миротворцы наращивают силы в Казахстане

Военную технику доставили в Казахстан на Ил-76 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику в рамках договора ОДКБ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан Подразделения из состава российского миротворческого контингента после уяснения обстановки приступили к выполнению поставленных задач», — указано на сайте Минобороны.

Уточняется, что технику доставляют военно-транспортные самолеты Ил-76. Они отправляются в Казахстан из Ивановской области.

Это уже третья группа российских миротворцев, приехавшая в Казахстан в последние дни. Первые подразделения десантников из РФ прибыли в Казахстан вечером 6 января, еще девять самолетов прилетели 7 января. Появление военных связаны с беспорядками в стране, начавшиеся из-за резкого роста цен на сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации и попросил помощи у ОДКБ. По его данным, в стране могут действовать радикальные исламисты. В частности, о присутствии боевиков из Афганистана в стране заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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