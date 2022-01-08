Путин лично включился в ситуацию в Казахстане

Путин и Токаев обменялись мнениями о мерах по наведению порядка в Казахстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент России Владимир Путин провел продолжительный разговор с казахстанским лидером Касымом-Жомартом Токаевым. Последний подробно рассказал ему о ситуации в Казахстане и поблагодарил за помощь партнеров по ОДКБ.

«Президент Казахстана подробно информировал о складывающейся в стране обстановке, отметив, что она развивается в сторону стабилизации. В этом контексте была выражена признательность за оказываемую помощь со стороны Российской Федерации», — сообщается на сайте Кремля.

Помимо этого Токаев выступил за проведение в ближайшие дни видеоконференции ОДКБ. Путин поддержал это предложение, лидеры договорились держать постоянную связь.

Беспорядки в республике начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате столкновений с полицией погибли 18 силовиков. В Алма-Ате было обнаружено тело сотрудника правоохранительных органов с отсеченной головой. По данным местных СМИ, так действуют террористические группировки. В рамках договора ОДКБ Россия направила в Казахстан несколько групп миротворцев. Первые подразделения десантников из РФ прибыли в Казахстан вечером 6 января, еще девять самолетов прилетели 7 января. Сегодня, 8 января Россия вновь направила в Казахстан военнослужащих и технику.

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