В Казахстане во время беспорядков погиб второй ребенок

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В разгромленной Алматы гибнут дети Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Стало известно еще об одном ребенке, погибшем в ходе беспорядков в Казахстане. В Алматы от огнестрельного ранения скончалась четырехлетняя девочка, еще двое детей попали в больницу.

Четырехлетняя девочка была убита вечером 6 января, сообщает Orda.kz. По словам отца ребенка, машина, в которой находились его родной брат и четырехлетняя дочь, попала под обстрел. Девочка погибла на месте. Двое детей брата также получили ранения, они в больнице.

5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Смертельное ранение он получил во время прогулки с родителями. 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь.

Беспорядки в Казахстане разгорелись после новогодних праздников и быстро охватили всю страну. МВД республики сообщает о 18 погибших в столкновениях с зачинщиками беспорядков силовиках. По мнению экспертов, характер ранений у погибших свидетельствует о том, что за беспорядками в стране стоят радикально настроенные исламисты. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4 тысяч протестующих. Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворцев. 10 января в республике объявлен общенациональный траур по всем погибшим во время беспорядков.

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Стало известно еще об одном ребенке, погибшем в ходе беспорядков в Казахстане. В Алматы от огнестрельного ранения скончалась четырехлетняя девочка, еще двое детей попали в больницу. Четырехлетняя девочка была убита вечером 6 января, сообщает Orda.kz. По словам отца ребенка, машина, в которой находились его родной брат и четырехлетняя дочь, попала под обстрел. Девочка погибла на месте. Двое детей брата также получили ранения, они в больнице. 5 января в Алматы от огнестрельного ранения погиб 11-летний ребенок. Смертельное ранение он получил во время прогулки с родителями. 7 января в одну из детских больниц Алматы с тяжелыми огнестрельными ранениями был доставлен 15-летний подросток, врачи борются за его жизнь. Беспорядки в Казахстане разгорелись после новогодних праздников и быстро охватили всю страну. МВД республики сообщает о 18 погибших в столкновениях с зачинщиками беспорядков силовиках. По мнению экспертов, характер ранений у погибших свидетельствует о том, что за беспорядками в стране стоят радикально настроенные исламисты. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4 тысяч протестующих. Президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести миротворцев. 10 января в республике объявлен общенациональный траур по всем погибшим во время беспорядков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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