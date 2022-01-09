На Западе восхитились Путиным, отправившим военных в Казахстан. «Браво, Россия! Любовь из Америки!»

09 января 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Российские СМИ опубликовали видео с кадрами, на которых военнослужащие и техника РФ отправляются в Казахстан в рамках миротворческой миссии Организации Договора коллективной безопасности. В комментариях под видео иностранные пользователи восхищаются и благодарят президента Владимира Путина за данное решение. «Россия блестяще руководит этим проектом. Прекрасное лидерство и целеустремленность, в будущем к этому соглашению о безопасности присоединится больше стран», — пишет пользователь из Канады под ником CT. С его мнением согласна жительница США, которая благодарит Путина за его действия. «Господи, благослови Путина», — пишет она. Некоторые пользователи из Германии в комментариях ссылаются на ситуацию с Украиной, и просят Россию «спасти Казахстан от участи Киева». А пакистанец и вовсе пытается предупредить российскую власть о намерениях Вашингтона. «Россия внимательно следит за Украиной, и НАТО хочет отвлечь ее внимание. Путин, не размещайте более 3000 военнослужащих в Казахстане, внимательно следите за Киевом в стратегическом плане и решите этот вопрос как можно быстрее. Любовь из Пакистана», — написал Aurora Apps. А кто-то отмечает, что Россия имеет «естественное право направлять военный в Казахстан в интересах мира в соседнем регионе». «Москва знает, как провести профессиональную операцию, в отличие от провалившейся Америки», — пишет пользователь Comic Fandom из США. Ранее в Казахстане начались массовые протесты из-за роста цен на сжиженный газ. В результате беспорядков погибло 18 силовиков. В ходе протестов также был застрелен 11-летний ребенок. Правоохранительные органы Казахстана задержали более 4 тысяч протестующих. Вице-президент Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил о том, что в Казахстане присутствуют боевики из стран Ближнего и Среднего Востока, в том числе Афганистана.