В МИД РФ потребовали от НАТО «собирать манатки»

НАТО должно вернуться на рубежи 1997 года, считает Сергей Рябков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

НАТО пора «собирать манатки» и отправлять на рубежи 1997 года. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Даже неспециалисту понятно, что требовать от России уступок в ситуации, когда именно НАТО на протяжении всех последних десятилетий стремится, что называется, „оттеснить“ нашу страну, причем сделать это с нанесением прямого ущерба нашей безопасности, больше не получится. Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — сказал Рябков в интервью ТАСС.

Замминистра отметил, что на данный момент наивно ожидать серьезного прогресса на саммите России и НАТО, который пройдет 12 января в Женеве. «Ожидать, что на основе той уточненной, публичной подачи своей позиции, которую мы имеем на сегодня, незадолго до начала контактов, мы продвинемся вперед, было бы наивно», — заключил Рябков.

Глава НАТО Йенс Столтенбер уже сообщил, что альянс не намерен соглашаться с ключевым условием России о дальнейшем нерасширении организации. В российском МИДе также отметили, что не намерены идти на уступки, пишет «Национальная служба новостей». Одной из главных тем переговоров станет ситуация на Украине. Дипломаты также обсудят предложения России по гарантиям безопасности.

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