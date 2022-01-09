Дипломаты России и США начинают предварительную встречу в Женеве

Представители России и США собираются на ужин перед переговорами, которые пройдут в понедельник в Женеве. Об этом сообщает telegram-канал RT на русском. «В Женеве на рабочий ужин собираются делегации РФ и США. Он предваряет завтрашние переговоры о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что представитель администрации США анонсировал предварительные переговоры с Россией. Переговоры пройдут 10 января в формате межведомственной делегации России и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что переговоры могут помочь странам прийти к мирному решению ситуации вокруг Украины, но добавил, что риск конфликта между альянсом и Россией остается. Руководитель российской делегации на переговорах с США, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО, передает RT.