09 января 2022

Дипломаты России и США начинают предварительную встречу в Женеве

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Основные переговоры делегаций РФ и США пройдут 10 января Фото:

Представители России и США собираются на ужин перед переговорами, которые пройдут в понедельник в Женеве. Об этом сообщает telegram-канал RT на русском.

«В Женеве на рабочий ужин собираются делегации РФ и США. Он предваряет завтрашние переговоры о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представитель администрации США анонсировал предварительные переговоры с Россией. Переговоры пройдут 10 января в формате межведомственной делегации России и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что переговоры могут помочь странам прийти к мирному решению ситуации вокруг Украины, но добавил, что риск конфликта между альянсом и Россией остается. Руководитель российской делегации на переговорах с США, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО, передает RT.

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Представители России и США собираются на ужин перед переговорами, которые пройдут в понедельник в Женеве. Об этом сообщает telegram-канал RT на русском. «В Женеве на рабочий ужин собираются делегации РФ и США. Он предваряет завтрашние переговоры о гарантиях безопасности», — говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что представитель администрации США анонсировал предварительные переговоры с Россией. Переговоры пройдут 10 января в формате межведомственной делегации России и США. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что переговоры могут помочь странам прийти к мирному решению ситуации вокруг Украины, но добавил, что риск конфликта между альянсом и Россией остается. Руководитель российской делегации на переговорах с США, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Запад должен отказаться от расширения НАТО, передает RT.
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