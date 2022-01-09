В Госдуме предложили провести новую пенсионную реформу. «Нужно начинать сначала»

10 января 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Депутат считает, что пенсионная реформа еще не начиналась Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пенсионную реформу в России необходимо начинать заново, так как россияне не будут доживать до пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов. «Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, ее нужно начинать сначала. Сегодня мужчины в нашей стране по итогам 2021 года не будут доживать до 64 лет, это средняя продолжительность жизни», — передает слова Нилова ИА REGNUM. Кроме того, по его словам, пенсия, которую получают миллионы россиян является «издевательской». «Да, можно придумать любые формулы, баллы там и прочие схемы, но это схемы, они ближе к наперсточным технологиям. Откуда выходили эти ученые, мы не знаем и знать не хотим, но продолжать вот так издеваться над нашими отцами, матерями недопустимо, да, еще пятерочку вот, значит, добавить им», — заявил депутат. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Пенсионную реформу в России необходимо начинать заново, так как россияне не будут доживать до пенсии. Об этом заявил депутат Госдумы Олег Нилов. «Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, ее нужно начинать сначала. Сегодня мужчины в нашей стране по итогам 2021 года не будут доживать до 64 лет, это средняя продолжительность жизни», — передает слова Нилова ИА REGNUM. Кроме того, по его словам, пенсия, которую получают миллионы россиян является «издевательской». «Да, можно придумать любые формулы, баллы там и прочие схемы, но это схемы, они ближе к наперсточным технологиям. Откуда выходили эти ученые, мы не знаем и знать не хотим, но продолжать вот так издеваться над нашими отцами, матерями недопустимо, да, еще пятерочку вот, значит, добавить им», — заявил депутат. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4.