Посол РФ в США оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

Антонов заявил об эффективной работе миротворцев Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Работа миротворцев ОДКБ в Казахстане показала их эффективность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства РФ в Facebook.

«Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного Президента страны К.-Ж. Токаева», — заявил Антонов.

Посол также отметил, что беспорядки в Казахстане произошли после бегства американских военных из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. По его мнению, Казахстан попал под удар радикалов и мародеров, которые хотели подорвать конституционный строй республики. Антонов призвал все демократические силы в мире помогать властям Казахстана оправиться от потрясения, а не пытаться расшатать ситуацию.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие мародерствуют и применяют насилие к силовикам. В стране введено чрезвычайное положение. В МИД республики заявили, что в протестах участвуют люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, которые воспользовались мирными митингами.

Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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