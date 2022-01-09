09 января 2022

Посол РФ в США оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, антонов анатолий
Антонов заявил об эффективной работе миротворцев Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Работа миротворцев ОДКБ в Казахстане показала их эффективность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства РФ в Facebook.

«Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного Президента страны К.-Ж. Токаева», — заявил Антонов.

Посол также отметил, что беспорядки в Казахстане произошли после бегства американских военных из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. По его мнению, Казахстан попал под удар радикалов и мародеров, которые хотели подорвать конституционный строй республики. Антонов призвал все демократические силы в мире помогать властям Казахстана оправиться от потрясения, а не пытаться расшатать ситуацию.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие мародерствуют и применяют насилие к силовикам. В стране введено чрезвычайное положение. В МИД республики заявили, что в протестах участвуют люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, которые воспользовались мирными митингами.

Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.

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Работа миротворцев ОДКБ в Казахстане показала их эффективность. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся на странице посольства РФ в Facebook. «Первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Все решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ и по просьбе законного Президента страны К.-Ж. Токаева», — заявил Антонов. Посол также отметил, что беспорядки в Казахстане произошли после бегства американских военных из Афганистана и развития экстремистских идей в регионе. По его мнению, Казахстан попал под удар радикалов и мародеров, которые хотели подорвать конституционный строй республики. Антонов призвал все демократические силы в мире помогать властям Казахстана оправиться от потрясения, а не пытаться расшатать ситуацию. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие мародерствуют и применяют насилие к силовикам. В стране введено чрезвычайное положение. В МИД республики заявили, что в протестах участвуют люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов, которые воспользовались мирными митингами. Президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Их основными задачами в Казахстане является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, сообщили в Минобороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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