В Перми из здания школы эвакуировали преподавателей и учащихся

Школьников вывели на улицу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми эвакуировали учащихся и педагогов школы №3. Учебное заведение расположено по улице Декабристов в Индустриальном районе города.

«В Перми третий день продолжаются эвакуации. На этот раз на улицу вывели школу №3 на ул. Декабристов. В комментариях школьники пишут, что у выхода все столпились, поэтому некоторые ребята решили выйти из здания, [выпрыгнув] из окна первого этажа», — пишет портал Properm.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU уточнили, что школа провела учебную эвакуацию. «В школе учебная эвакуация. Тревожных сообщений в оперативные службы не поступало», — отметили в ведомстве.

В минувший вторник, 21 декабря из-за сообщений о минировании были эвакуированы школы №12 и №2. Днем ранее в понедельник, 20 декабря по этой же причине эвакуировали студентов и сотрудников Пермского политехнического университета (ПНИПУ).