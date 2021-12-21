21 декабря 2021

В Перми из здания школы эвакуировали преподавателей и учащихся

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ученики, дети, школьники, зимние каникулы, учащиеся
Школьников вывели на улицу Фото:

В Перми эвакуировали учащихся и педагогов школы №3. Учебное заведение расположено по улице Декабристов в Индустриальном районе города.

«В Перми третий день продолжаются эвакуации. На этот раз на улицу вывели школу №3 на ул. Декабристов. В комментариях школьники пишут, что у выхода все столпились, поэтому некоторые ребята решили выйти из здания, [выпрыгнув] из окна первого этажа», — пишет портал Properm.

В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU уточнили, что школа провела учебную эвакуацию. «В школе учебная эвакуация. Тревожных сообщений в оперативные службы не поступало», — отметили в ведомстве.

В минувший вторник, 21 декабря из-за сообщений о минировании были эвакуированы школы №12 и №2. Днем ранее в понедельник, 20 декабря по этой же причине эвакуировали студентов и сотрудников Пермского политехнического университета (ПНИПУ).

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В Перми эвакуировали учащихся и педагогов школы №3. Учебное заведение расположено по улице Декабристов в Индустриальном районе города. «В Перми третий день продолжаются эвакуации. На этот раз на улицу вывели школу №3 на ул. Декабристов. В комментариях школьники пишут, что у выхода все столпились, поэтому некоторые ребята решили выйти из здания, [выпрыгнув] из окна первого этажа», — пишет портал Properm. В министерстве территориальной безопасности Пермского края URA.RU уточнили, что школа провела учебную эвакуацию. «В школе учебная эвакуация. Тревожных сообщений в оперативные службы не поступало», — отметили в ведомстве. В минувший вторник, 21 декабря из-за сообщений о минировании были эвакуированы школы №12 и №2. Днем ранее в понедельник, 20 декабря по этой же причине эвакуировали студентов и сотрудников Пермского политехнического университета (ПНИПУ).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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