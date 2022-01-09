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Глава МВД представил челябинцам нового начальника главка

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Скоков заступил на службу в Челябинске Фото:

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеосвязи 10 января представил личном составу полицейского главка Челябинской области нового руководителя, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на встрече со Скоковым присутствовали руководители всех силовых структур региона и губернатор Алексей Текслер.

«Колокольцев озвучил приказ МВД. Поздравил Скокова с назначением. Скоков поблагодарил за доверие, — рассказал инсайдер.

Скокову 53 года. Он уроженец Ростовской области, в органах МВД служит с 1990 года. Работал в Ростовской области, руководил УМВД Смоленской области и МВД Республики Северная Осетия — Алания.

Источник URA.RU особо отмечают тот факт в биографии Скокова, что он работал в таких структурах, как уголовный розыск и управление по борьбе с организованной преступностью. По словам инсайдера, новый руководитель челябинского главка «не штабист» и в Северной Осетии он пользовался большим уважением.

На должность начальника ГУ МВД по Челябинской области Скоков назначен указом президента РФ Владимира Путина в конце декабря. 9 января он прибыл в Челябинск. Его предшественник, Андрей Сергеев, переведен в Северную Осетию, на аналогичную должность. 10 января его представят коллективу МВД республики.

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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев в режиме видеосвязи 10 января представил личном составу полицейского главка Челябинской области нового руководителя, генерал-лейтенанта полиции Михаила Скокова. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, на встрече со Скоковым присутствовали руководители всех силовых структур региона и губернатор Алексей Текслер. «Колокольцев озвучил приказ МВД. Поздравил Скокова с назначением. Скоков поблагодарил за доверие, — рассказал инсайдер. Скокову 53 года. Он уроженец Ростовской области, в органах МВД служит с 1990 года. Работал в Ростовской области, руководил УМВД Смоленской области и МВД Республики Северная Осетия — Алания. Источник URA.RU особо отмечают тот факт в биографии Скокова, что он работал в таких структурах, как уголовный розыск и управление по борьбе с организованной преступностью. По словам инсайдера, новый руководитель челябинского главка «не штабист» и в Северной Осетии он пользовался большим уважением. На должность начальника ГУ МВД по Челябинской области Скоков назначен указом президента РФ Владимира Путина в конце декабря. 9 января он прибыл в Челябинск. Его предшественник, Андрей Сергеев, переведен в Северную Осетию, на аналогичную должность. 10 января его представят коллективу МВД республики.
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Ссылки по теме
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