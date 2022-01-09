Инсайд: свердловские власти обсуждали досрочный возврат QR-кодов

QR-коды в свердловских торговых центрах отменены до 20 января Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев в новогодние праздники рассматривал вопрос о досрочном — раньше 20 января — возвращении QR-кодов в торговые центры региона. С таким предложением к нему обращался начальник областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, сообщил URA.RU источник во власти. Однако Куйвашев идею отверг.

«Роспотребнадзор в праздники предлагал вернуть QR в торговые центры, [аргументируя, что] к середине месяца у нас заболеваемость пойдет вверх. Губернатор отказал», — поделился собеседник агентства, заметив, что ведомство Козловских изначально возражало против послаблений для ТЦ. Куйвашев же, в свою очередь, еще в декабре давал гарантии владельцам торговых центров, что те смогут заработать, и отменил QR-коды.

Сразу после обсуждения с Роспотребнадзором, 6 января, губернатор высказался в Instagram о ситуации с коронавирусом, оценив ее как стабильную. Вместе с тем Куйвашев дал понять, что ежедневно следит за обстановкой: «Пока дела идут неплохо. С середины июля мы до такого уровня еще не опускались — меньше 400 случаев за сутки».

В пресс-службе управления Роспотребнадзора заявили URA.RU, что в новогодние каникулы ведомство не направляло губернатору официальные предложения по QR-кодам. В областном департаменте информполитики к моменту публикации не ответили на вопрос агентства.

Система QR-кодов в Свердловской области заработала осенью 2021 года. С 25 октября без них был запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. А с 30 октября власти ужесточили меры: правило начало действовать для торговых центров, ресторанов и фитнес-клубов.

21 декабря Куйвашев выступил с заявлением об отмене QR-кодов в торговых центрах на время новогодних праздников — режим продлится до 20 января. Обсуждалось, что решение пролоббировали свердловские бизнесмены, в том числе владельцы ТЦ. Еще через неделю было объявлено, что до 15 января QR-коды отменяются и в ряде других заведений: кафе, ресторанах, фитнес-центрах, салонах красоты и прочих.

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