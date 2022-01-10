У дочери Назарбаева нашли особняк в Лондоне и личный самолет

Алия Назарбаева перевела из Казахстана 312 миллионов долларов Instagram @aliya_nazarbayeva_official

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия приобрела в 2006 году особняк на севере Лондона и личный самолет. Об этом сообщает Daily Mail. Тогда же Назарбаева вывезла из Казахстана состояние в 300 миллионов долларов.

«41-летняя Алия Назарбаева приобрела дом в Хайгейте на севере Лондона с целью получения вида на жительство в Великобритании и самолет Challenger Bombardier после того, как поручила двум финансовым консультантам перевести деньги в офшорные трасты и компании из Лихтенштейна на Британские Виргинские острова. Веселье, которое также включало приобретение недвижимости в Дубае за 14 миллионов долларов, произошло в 2006 году», — передает Daily Mail.

Покупка особняка в Лондоне стала одним из наиболее значимых приобретений 41-летней Назарбаевой. О ее внушительных тратах стало известно после того, как между дочерью экс-президента Казахстана и ее финансовыми консультантами произошел конфликт. Назарбаева подала на своих советников в суд, обвинив их в нечестности, незаконном присвоении средств, заговоре с целью мошенничества и необоснованном обогащении. Иск размером в 165 миллионов фунтов стерлингов был урегулирован конфиденциальным соглашением.

Дом в Хайгейте обошелся Назарбаевой в 8,75 миллиона фунтов стерлингов (около 897 миллионов рублей). Еще 18 миллионов фунтов стерлингов (почти два миллиарда рублей) она потратила на самолет повышенной комфортности Bombardier Challenger. Всего Назарбаева перевела из Казахстана 312 миллионов долларов.

После начала протестов в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совбеза. После местные СМИ сообщили, что экс-глава государства покинул страну вместе с дочерями. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что тот находится в столице Казахстана Нур-Султане. Экс-президент состоит в прямой связи с Токаевым и уже провел переговоры с главами других государств, передает телеканал 360.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. Глава государства также обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) для преодоления «террористической угрозы». По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Они занимаются защитой гособъектов.

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