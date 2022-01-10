Службы Казахстана готовятся к новым терактам

Все службы Казахстана переведены в полную готовность, заявил Ерлан Карин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

В Казахстане сохраняется риск повторения террористических атак, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин. Он подчеркнул, что гражданам страны следует сохранять бдительность.

«Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск [террористических атак] сохраняется, все службы переведены в полную готовность. Я думаю, на улицах нашей столицы заметно это напряжение, поэтому нашим гражданам надо сохранять бдительность», — сообщил Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24».

Ранее госсекретарь заявил, что Казахстан подвергся гибридной террористической атаке. По его словам, она была необходима для государственного переворота. Карин отметил, что для дестабилизации ситуации в республике привлекались ударные террористические группы и криминалитет. Об участии радикальных исламистов в протестах ранее также заявлял МИД Казахстана.

Беспорядки в республике начались 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Протестующие начали мародерствовать и применять насилие к силовикам. В результате беспорядков погибли 20 военных и сотрудников правоохранительных органов. О смерти двух человек в Алматинской области сообщил днем 10 января telegram-канал ORDA.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения. Также глава государства обратился за военной помощью к Организации Договора коллективной безопасности. По словам Токаева, Казахстану требуется поддержка для преодоления «террористической угрозы». В республику направлены миротворцы из России, Армении, Белоруссии, Таджикистана. Они должны защищать государственные и военные объекты, а также оказывать содействие в стабилизации обстановки.

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