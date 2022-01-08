Пермский губернатор расширил список мест, где нужны QR-коды

В систему QR-кодов в Пермском крае включили санатории Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Краевой операштаб ввел новые ограничения для жителей в целях борьбы с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, с 1 февраля попасть на санаторно-курортное лечение смогут только обладатели QR-кодов.

«С 1 февраля в Прикамье вводятся дополнительные противоэпидемические требования при организации санаторно-курортного лечения. Они будут обязаны осуществлять прием и размещение физических лиц при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо перенесенное заболевание при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев», — говорится в сообщении на сайте главы региона.

Ранее действовавшие ограничения продлены до 31 января. Сохраняется запрет на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00) для заведений общепита. Продлевается и действие требования о предъявлении QR-кодов для доступа в бизнес-центры, торговые центры, заведения общепита, массовые мероприятия, спортивные учреждения. Для не вакцинированных людей старше 60 лет продолжает действовать режим самоизоляции.

Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Это решение вызвало недовольство многих пермяков, которые обращались в прокуратуру с требованием проверить указ губернатора. Ведомство не нашло нарушений в действиях главы региона. В Перми 29 декабря прошел митинг против введения QR-кодов. На 11 января активисты запланировали еще один пикет. Губернатор Дмитрий Махонин заявил в конце года, что введение системы QR-кодов позволило получать вакцину «опережающими темпами».

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