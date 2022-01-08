08 января 2022
07 января 2022
06 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
02 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021

Пермский губернатор расширил список мест, где нужны QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверка QR кодов. Екатеринбург, проверка qr-кода, проверка куаркода
В систему QR-кодов в Пермском крае включили санатории Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Краевой операштаб ввел новые ограничения для жителей в целях борьбы с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, с 1 февраля попасть на санаторно-курортное лечение смогут только обладатели QR-кодов.

«С 1 февраля в Прикамье вводятся дополнительные противоэпидемические требования при организации санаторно-курортного лечения. Они будут обязаны осуществлять прием и размещение физических лиц при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо перенесенное заболевание при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев», — говорится в сообщении на сайте главы региона.

Ранее действовавшие ограничения продлены до 31 января. Сохраняется запрет на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00) для заведений общепита. Продлевается и действие требования о предъявлении QR-кодов для доступа в бизнес-центры, торговые центры, заведения общепита, массовые мероприятия, спортивные учреждения. Для не вакцинированных людей старше 60 лет продолжает действовать режим самоизоляции.

Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Это решение вызвало недовольство многих пермяков, которые обращались в прокуратуру с требованием проверить указ губернатора. Ведомство не нашло нарушений в действиях главы региона. В Перми 29 декабря прошел митинг против введения QR-кодов. На 11 января активисты запланировали еще один пикет. Губернатор Дмитрий Махонин заявил в конце года, что введение системы QR-кодов позволило получать вакцину «опережающими темпами».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Краевой операштаб ввел новые ограничения для жителей в целях борьбы с коронавирусом. Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, с 1 февраля попасть на санаторно-курортное лечение смогут только обладатели QR-кодов. «С 1 февраля в Прикамье вводятся дополнительные противоэпидемические требования при организации санаторно-курортного лечения. Они будут обязаны осуществлять прием и размещение физических лиц при условии наличия сертификата вакцинации от COVID-19 либо QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, либо перенесенное заболевание при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев», — говорится в сообщении на сайте главы региона. Ранее действовавшие ограничения продлены до 31 января. Сохраняется запрет на работу в ночное время (с 23:00 до 06:00) для заведений общепита. Продлевается и действие требования о предъявлении QR-кодов для доступа в бизнес-центры, торговые центры, заведения общепита, массовые мероприятия, спортивные учреждения. Для не вакцинированных людей старше 60 лет продолжает действовать режим самоизоляции. Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Это решение вызвало недовольство многих пермяков, которые обращались в прокуратуру с требованием проверить указ губернатора. Ведомство не нашло нарушений в действиях главы региона. В Перми 29 декабря прошел митинг против введения QR-кодов. На 11 января активисты запланировали еще один пикет. Губернатор Дмитрий Махонин заявил в конце года, что введение системы QR-кодов позволило получать вакцину «опережающими темпами».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...