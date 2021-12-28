Губернатор Махонин нашел пользу от введения QR-кодов в регионе

Введение QR-кодов позволило получить больше вакцин Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, почему власти пошли на введение системы QR-кодов. Он заявил, что это, в том числе, позволило получить вакцину от коронавируса «опережающими темпами».

«В регионе сегодня есть несколько сотен тысяч вакцин в запасе. И опережающими темперами регион получал вакцину, в том числе потому, что вводил, может быть, для кого-то непопулярные, но вынужденные меры по QR-кодам», — заявил он. Это привело к тому, что ежесуточная вакцинация выросла с 2-3 тыс. человек до 15 тыс, уверил глава региона.

Однако федеральные рекомендации по формированию коллективного иммунитета Пермский край пока не выполняет. Как отметил Махонин, на сегодня привито чуть меньше 60%, а нужно — 80%.

Ранее глава минздрава Анастасия Крутень сообщала, что, по данным на 27 декабря, от коронавируса привито 55,8% взрослого населения. Первичную вакцинацию прошли 1,123 млн человек, в том числе однокомпонентным препаратом. Еще 145,2 тыс. жителей начали ревакцинацию. В начале февраля в регионе приступят к вакцинации подростков.

Власти Пермского края ввели систему QR-кодов с 25 октября. Без подтверждения вакцинации от коронавируса или перенесенного заболевания нельзя попасть в заведения общепита, торговые центры, на массовые мероприятия. Это решение вызвало недовольство многих пермяков, которые обращались в прокуратуру с требованием проверить указ губернатора. Ведомство не нашло нарушений в действиях главы региона. В конце ноября пермские власти сообщали о продлении ограничительных мер минимум до 10 января 2022 года. В Перми 29 декабря прошел митинг против введения QR-кодов.

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