Семь губернаторов могут уволить досрочно. Список

11 января 2022 в 05:36 Размер текста - 17 +

Денис Паслер (слева) и Евгений Куйвашев вошли в список губернаторов, которым может грозить отставка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Перестановки в губернаторском корпусе Досрочные отставки могут грозить главам Свердловской (Евгений Куйвашев), Оренбургской (Денис Паслер), Кировской (Игорь Васильев), Саратовской (Валерий Радаев) и Томской (Сергей Жвачкин) областей, а также Карелии (Артур Парфенчиков) и Марий Эл (Александр Евстифеев). Сроки для кадровых ротаций зависят от эпидемиологической обстановки в регионах, сообщил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, подготовивший соответствующий аналитический доклад. «При стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены, например, в конце января-феврале. В случае более проблемной — могут быть отложены по крайней мере до середины марта-начала апреля», — уточнил Орлов. По мнению главы АПЭК, главная проблема Куйвашева — отсутствие ясных сигналов Кремля о его выдвижении на новый срок. «Несмотря факторы, укрепляющие позиции Куйвашева, для региона со сложной внутриэлитной конфигурацией и высоким протестным потенциалом характерна высокая интенсивность информационных атак против руководства области», — подчеркнул Орлов. Новость по теме Инсайд: Оренбургскую область возглавит экс-чиновник из Кургана В то же время назначение Куйвашева в декабре 2021 года на пост врио секретаря регионального отделения «Единой России» — косвенный сигнал о высоких шансах его выдвижения на новый срок в 2022 году. «Пока вероятность отставки Куйвашева остается ниже средней», — добавил Орлов. Фактором риска для Паслера названы коррупционные скандалы с участием оренбургских чиновников. Однако он избран только в сентябре 2019 года, поэтому для отставки «должны быть серьезные причины», отмечает глава АПЭК. По данным URA.RU, Паслера может сменить бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. Сергей Собянин возглавил первый в новом году рейтинг устойчивости глав субъектов РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ежемесячном рейтинге влияния глав субъектов РФ от АПЭК произошли изменения, вызванные упоминаниями регионов во время декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина, поездок в территории премьера Михаила Мишустина и членов правительства. Так, группу «Очень сильное влияние» возглавили Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Алексей Дюмин (Тульская область). На пятую строчку поднялся губернатор Тюменской области Александр Моор (+1 позиция). 11-е место занимает глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (+1), 16-е — его челябинский коллега Алексей Текслер (+1). Александр Моор (справа) стал самым влиятельным уральским губернатором по версии АПЭК Дмитрия Орлова (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В группе «Сильное влияние» оказались глава Пермского края Дмитрий Махонин (23 место, +1), глава ХМАО Наталья Комарова (25), Евгений Куйвашев (27, -7), а также уроженец Магнитогорска, губернатор Магаданской области Сергей Носов (48, -7). В группе «Среднее влияние» отмечены уроженец Свердловской области, губернатор Омской области Александр Бурков (59, +2), глава Курганской области Вадим Шумков (65, +6) и еще один уроженец Среднего Урала Денис Паслер (77, -11). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Досрочные отставки могут грозить главам Свердловской (Евгений Куйвашев), Оренбургской (Денис Паслер), Кировской (Игорь Васильев), Саратовской (Валерий Радаев) и Томской (Сергей Жвачкин) областей, а также Карелии (Артур Парфенчиков) и Марий Эл (Александр Евстифеев). Сроки для кадровых ротаций зависят от эпидемиологической обстановки в регионах, сообщил URA.RU глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, подготовивший соответствующий аналитический доклад. «При стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены, например, в конце января-феврале. В случае более проблемной — могут быть отложены по крайней мере до середины марта-начала апреля», — уточнил Орлов. По мнению главы АПЭК, главная проблема Куйвашева — отсутствие ясных сигналов Кремля о его выдвижении на новый срок. «Несмотря факторы, укрепляющие позиции Куйвашева, для региона со сложной внутриэлитной конфигурацией и высоким протестным потенциалом характерна высокая интенсивность информационных атак против руководства области», — подчеркнул Орлов. В то же время назначение Куйвашева в декабре 2021 года на пост врио секретаря регионального отделения «Единой России» — косвенный сигнал о высоких шансах его выдвижения на новый срок в 2022 году. «Пока вероятность отставки Куйвашева остается ниже средней», — добавил Орлов. Фактором риска для Паслера названы коррупционные скандалы с участием оренбургских чиновников. Однако он избран только в сентябре 2019 года, поэтому для отставки «должны быть серьезные причины», отмечает глава АПЭК. По данным URA.RU, Паслера может сменить бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов. В ежемесячном рейтинге влияния глав субъектов РФ от АПЭК произошли изменения, вызванные упоминаниями регионов во время декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина, поездок в территории премьера Михаила Мишустина и членов правительства. Так, группу «Очень сильное влияние» возглавили Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Алексей Дюмин (Тульская область). На пятую строчку поднялся губернатор Тюменской области Александр Моор (+1 позиция). 11-е место занимает глава ЯНАО Дмитрий Артюхов (+1), 16-е — его челябинский коллега Алексей Текслер (+1). В группе «Сильное влияние» оказались глава Пермского края Дмитрий Махонин (23 место, +1), глава ХМАО Наталья Комарова (25), Евгений Куйвашев (27, -7), а также уроженец Магнитогорска, губернатор Магаданской области Сергей Носов (48, -7). В группе «Среднее влияние» отмечены уроженец Свердловской области, губернатор Омской области Александр Бурков (59, +2), глава Курганской области Вадим Шумков (65, +6) и еще один уроженец Среднего Урала Денис Паслер (77, -11).