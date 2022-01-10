Прививать детей в ЯНАО от коронавируса начнут в конце января. Инсайд

11 января 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Вакцина от коронавируса для детей поступит в регион к концу января Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Поступление партии вакцины для детей от коронавируса «Спутник М» в ЯНАО ожидается в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в здравоохранении региона. «Вакцина пока не поступила ни в один регион страны. Поставка в ЯНАО ожидается в последнюю неделю января. Тогда же и начнут прививать детей», — сообщил инсайдер. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что детям в школах начали выдавать бланки на добровольное согласие на вакцинацию, которые должны заполнить родители. Подростки старше 15 лет могут сделать это сами. «Спутник М» — вакцина, предназначенная для детей от 12 до 17 лет. Ранее предполагалось, что этот препарат придет в регион в конце декабря. На Ямале уже все готово к прививочной компании для подростков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поступление партии вакцины для детей от коронавируса «Спутник М» в ЯНАО ожидается в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в здравоохранении региона. «Вакцина пока не поступила ни в один регион страны. Поставка в ЯНАО ожидается в последнюю неделю января. Тогда же и начнут прививать детей», — сообщил инсайдер. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что детям в школах начали выдавать бланки на добровольное согласие на вакцинацию, которые должны заполнить родители. Подростки старше 15 лет могут сделать это сами. «Спутник М» — вакцина, предназначенная для детей от 12 до 17 лет. Ранее предполагалось, что этот препарат придет в регион в конце декабря. На Ямале уже все готово к прививочной компании для подростков.