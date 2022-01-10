10 января 2022
09 января 2022
05 января 2022
04 января 2022
01 января 2022
31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

Прививать детей в ЯНАО от коронавируса начнут в конце января. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация. Тюмень, прививка, шприц, вакцина, резиновые перчатки, вакцинация, руки в перчатках, коронавирус, covid, ковид, спутник v, синие перчатки
Вакцина от коронавируса для детей поступит в регион к концу января Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Поступление партии вакцины для детей от коронавируса «Спутник М» в ЯНАО ожидается в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в здравоохранении региона.

«Вакцина пока не поступила ни в один регион страны. Поставка в ЯНАО ожидается в последнюю неделю января. Тогда же и начнут прививать детей», — сообщил инсайдер.

В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее сообщалось, что детям в школах начали выдавать бланки на добровольное согласие на вакцинацию, которые должны заполнить родители. Подростки старше 15 лет могут сделать это сами.

«Спутник М» — вакцина, предназначенная для детей от 12 до 17 лет. Ранее предполагалось, что этот препарат придет в регион в конце декабря. На Ямале уже все готово к прививочной компании для подростков.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Поступление партии вакцины для детей от коронавируса «Спутник М» в ЯНАО ожидается в конце января. Об этом URA.RU сообщил источник в здравоохранении региона. «Вакцина пока не поступила ни в один регион страны. Поставка в ЯНАО ожидается в последнюю неделю января. Тогда же и начнут прививать детей», — сообщил инсайдер. В правительство региона был направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию. Ответ на момент публикации не поступил. Ранее сообщалось, что детям в школах начали выдавать бланки на добровольное согласие на вакцинацию, которые должны заполнить родители. Подростки старше 15 лет могут сделать это сами. «Спутник М» — вакцина, предназначенная для детей от 12 до 17 лет. Ранее предполагалось, что этот препарат придет в регион в конце декабря. На Ямале уже все готово к прививочной компании для подростков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...