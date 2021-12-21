21 декабря 2021
20 декабря 2021

В ЯНАО собирают подписи с родителей на вакцинацию детей от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
Подростки смогут поставить прививку в пунктах вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

В ЯНАО ожидается поставка препарата «Спутник-М» для вакцинации детей, в связи с чем родителям выдают бланки добровольного согласия на прививку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

«Ямальские медики готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Округ ожидает поставку детской вакцины „Спутник-М“, которой смогут привиться подростки от 12 до 17 лет. Вакцинация будет проводиться с согласия родителей и после осмотра педиатра», — говорится на сайте ведомства.

По информации ямальских врачей, в четвертную волну коронавируса стали чаще болеть дети. Сейчас они составляют 10% от числа пациентов с COVID в регионе. В группе риска находятся подростки с диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Вакцина «Спутник-М» имеет пятикратно облегченный вариант взрослого препарата. Процедура вакцинации детей 12—15 лет будет проводиться с письменного согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут заполнить документ самостоятельно. На данный момент медики выдают родителям бланки добровольного согласия на вакцинацию.

Ранее URA.RU сообщало, что все медучреждения ЯНАО подготовились к прививочной кампании для детей. Предполагается, что первая партия вакцины «Спутник-М» придет в регион в конце декабря.

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В ЯНАО ожидается поставка препарата «Спутник-М» для вакцинации детей, в связи с чем родителям выдают бланки добровольного согласия на прививку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. «Ямальские медики готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Округ ожидает поставку детской вакцины „Спутник-М“, которой смогут привиться подростки от 12 до 17 лет. Вакцинация будет проводиться с согласия родителей и после осмотра педиатра», — говорится на сайте ведомства. По информации ямальских врачей, в четвертную волну коронавируса стали чаще болеть дети. Сейчас они составляют 10% от числа пациентов с COVID в регионе. В группе риска находятся подростки с диабетом, избыточной массой тела, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вакцина «Спутник-М» имеет пятикратно облегченный вариант взрослого препарата. Процедура вакцинации детей 12—15 лет будет проводиться с письменного согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут заполнить документ самостоятельно. На данный момент медики выдают родителям бланки добровольного согласия на вакцинацию. Ранее URA.RU сообщало, что все медучреждения ЯНАО подготовились к прививочной кампании для детей. Предполагается, что первая партия вакцины «Спутник-М» придет в регион в конце декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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