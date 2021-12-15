ЯНАО подготовился к вакцинации подростков от COVID-19

Все медучреждения ЯНАО готовы к прививочной кампании для детей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ямало-ненецкий автономный округ готов к поставкам детской вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ямальского департамента здравоохранения.

«В настоящий момент точных дат поставки в регионы детской вакцины от коронавируса нет. На Ямале все медицинские учреждения готовы к прививочной кампании для детей. В регионе развернуто 79 пунктов, где уже привились более 70% взрослых. Это очень помогло снизить заболеваемость. Отметим, что детская вакцинации в России еще не стартовала», — сообщили агентству в ведомстве.

В департаменте добавили, что регион ожидает первую партию вакцины и методические рекомендации для проведения процедуры вакцинации среди подростков. Ранее URA.RU сообщало, что подростков в возрасте от 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса до конца 2021 года. Минздрав РФ панирует выпустить 150 тысяч доз «Спутника-М» для вакцинации детей в декабре 2021 года. В Тюменской области вакцинация начнется в начале 2022 года.