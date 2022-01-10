Юрист раскрыла, почему невозможно отменить пенсионную реформу

11 января 2022 в 06:25 Размер текста - 17 +

Вернуть россиянам прежний пенсионный возраст не получится, считает Оганова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отменить пенсионную реформу в России нельзя, так как придется утверждать новую концепцию на законодательном уровне и полностью менять нормативно-правовое регулирование. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Наталья Оганова. «Реформа — это не сделка, чтобы признать ее действительной или недействительной. <…> Если пересматривать ту инициативу, которая была изначально утверждена, то нужно опять же на законодательном уровне новую концепцию утверждать и, соответственно, менять нормативно-правовое регулирование в полном объеме», — рассказала она в разговоре с «Царьградом». Это, по словам юриста, требует тщательного подхода, новых расчетов и определенной задачи, которая должна стоять перед властью. Она объяснила, что когда увеличивали пенсионный возраст, исходили из того, что в России большое количество неработающих пенсионеров, а в ПФР нет денег, необходимых для выплат им. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4. По словам депутата Госдумы Олега Нилова, пенсионную реформу в России необходимо отменять и начинать заново, так как россияне не будут доживать до пенсии. Он подчеркнул, что пенсия, которую получают миллионы россиян является «издевательской». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отменить пенсионную реформу в России нельзя, так как придется утверждать новую концепцию на законодательном уровне и полностью менять нормативно-правовое регулирование. Об этом заявила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России Наталья Оганова. «Реформа — это не сделка, чтобы признать ее действительной или недействительной. <…> Если пересматривать ту инициативу, которая была изначально утверждена, то нужно опять же на законодательном уровне новую концепцию утверждать и, соответственно, менять нормативно-правовое регулирование в полном объеме», — рассказала она в разговоре с «Царьградом». Это, по словам юриста, требует тщательного подхода, новых расчетов и определенной задачи, которая должна стоять перед властью. Она объяснила, что когда увеличивали пенсионный возраст, исходили из того, что в России большое количество неработающих пенсионеров, а в ПФР нет денег, необходимых для выплат им. Ранее Госдума РФ отклонила оба законопроекта, касающиеся возвращения первоначального пенсионного возраста. Документы были поданы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ. Также сообщалось, что в 2022 году, в рамках пенсионной реформы, в России вырастет возраст выхода на пенсию. Согласно данным таблицы ПФР, на пенсию могут рассчитывать женщины в возрасте с 56,5 и мужчины в возрасте с 61,5. Минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию составит 13 лет. Необходимое количество пенсионных баллов вырастет до 23,4. По словам депутата Госдумы Олега Нилова, пенсионную реформу в России необходимо отменять и начинать заново, так как россияне не будут доживать до пенсии. Он подчеркнул, что пенсия, которую получают миллионы россиян является «издевательской».