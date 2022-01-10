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04 января 2022

Курганский генерал прибыл на похороны убитого полицейского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишкино. Курган
Начальник УМВД России по Курганской области Дмитрий Свинов выступил с речью на прощании с полицейским Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области, генерал-майор полиции Дмитрий Свинов приехал 11 января в Мишкино на похороны погибшего от рук злоумышленника сотрудника патрульно-постовой службы Дениса Михалева. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU.

«На машину полицейских обрушился шквал огня из огнестрельного оружия. Ценой своей жизни Денис Александрович защитил своих товарищей. Дал возможность им спастись, вызвать подкрепление», — сказал Свинов во время прощания.

8 января в Мишкине Михалева и его коллегу из охотничьего ружья расстрелял ранее судимый местный житель. Сержант полиции Михалев скончался от выстрелов, а его раненого коллегу госпитализировали. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии попытались задержать стрелявшего. На предупредительный выстрел нападавший не отреагировал и оказал сопротивление, после чего был убит ответным огнем. За расследованием убийства полицейского следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Мишкино. Курган
Прощание с полицейским состоялось 11 января
Фото:
Мишкино. Курган
На похороны пришли сослуживцы убитого
Фото:
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Начальник УМВД России по Курганской области, генерал-майор полиции Дмитрий Свинов приехал 11 января в Мишкино на похороны погибшего от рук злоумышленника сотрудника патрульно-постовой службы Дениса Михалева. Об этом с места событий сообщает корреспондент URA.RU. «На машину полицейских обрушился шквал огня из огнестрельного оружия. Ценой своей жизни Денис Александрович защитил своих товарищей. Дал возможность им спастись, вызвать подкрепление», — сказал Свинов во время прощания. 8 января в Мишкине Михалева и его коллегу из охотничьего ружья расстрелял ранее судимый местный житель. Сержант полиции Михалев скончался от выстрелов, а его раненого коллегу госпитализировали. Прибывшие на место ЧП сотрудники Росгвардии попытались задержать стрелявшего. На предупредительный выстрел нападавший не отреагировал и оказал сопротивление, после чего был убит ответным огнем. За расследованием убийства полицейского следит глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
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