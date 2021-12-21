В компании «Самотлорнефтегаз», которая является дочерним предприятием «Роснефти», меняется руководитель — генеральным директором вместо Валентина Мамаева будет назначен Денис Худяков. Об этом URA.RU сообщил источник в нефтегазовой отрасли.
«Назначение нового „генерала“ произойдет либо до конца декабря, либо в начале 2022 года. Вместо Мамаева на этот пост будет утвержден Денис Худяков. Сейчас он занимает позицию руководителя другой „дочки“ „Роснефти“ — „Оренбургнефть“. А прежде работал на Ямале. Как будет складываться дальнейшая карьера Мамаева, неизвестно. Но в „Самотлорнефтегазе“ жалеют о предстоящей смене руководства. Нынешний генеральный директор является местным, уже много лет работает в „Самотлорнефтегазе“», — сообщил инсайдер.
Получить комментарий в пресс-службе «Самотлорнефтегаза» не удалось. Ее представители не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.
Ранее URA.RU сообщало, что Худяков до перехода в «Оренбургнефть» работал на Ямале. Там он возглавлял «РН-Пурнефтегаз».
В компании «Самотлорнефтегаз», которая является дочерним предприятием «Роснефти», меняется руководитель — генеральным директором вместо Валентина Мамаева будет назначен Денис Худяков. Об этом URA.RU сообщил источник в нефтегазовой отрасли. «Назначение нового „генерала“ произойдет либо до конца декабря, либо в начале 2022 года. Вместо Мамаева на этот пост будет утвержден Денис Худяков. Сейчас он занимает позицию руководителя другой „дочки“ „Роснефти“ — „Оренбургнефть“. А прежде работал на Ямале. Как будет складываться дальнейшая карьера Мамаева, неизвестно. Но в „Самотлорнефтегазе“ жалеют о предстоящей смене руководства. Нынешний генеральный директор является местным, уже много лет работает в „Самотлорнефтегазе“», — сообщил инсайдер. Получить комментарий в пресс-службе «Самотлорнефтегаза» не удалось. Ее представители не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU сообщало, что Худяков до перехода в «Оренбургнефть» работал на Ямале. Там он возглавлял «РН-Пурнефтегаз».