Житель Мишкинского района Курганской области не ограничился бы убийством полицейского, если бы его не остановили силовики. Об этом заявил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов во время церемонии прощания с погибшим сотрудником патрульно-постовой службы Денисом Михалевым, передает корреспондент URA.RU.
«Денис Александрович спас не только тех, которые стояли в экипаже. Спас много еще других жизней, поскольку намерения преступника, вооруженность, наличие оружия, большого количества боеприпасов предполагают, что он бы не остановился в дальнейшем на своем преступном пути. Поэтому многие из тех, кто в эту смену работал, обязаны ему [Михалеву] жизнью», — объяснил Свинов.
Начальник УМВД добавил, что вместе с родными погибшего скорбит весь пятитысячный коллектив управления. Свинов пообещал, что семье Михалева будет оказана помощь.
Житель Мишкинского района Курганской области не ограничился бы убийством полицейского, если бы его не остановили силовики. Об этом заявил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов во время церемонии прощания с погибшим сотрудником патрульно-постовой службы Денисом Михалевым, передает корреспондент URA.RU. «Денис Александрович спас не только тех, которые стояли в экипаже. Спас много еще других жизней, поскольку намерения преступника, вооруженность, наличие оружия, большого количества боеприпасов предполагают, что он бы не остановился в дальнейшем на своем преступном пути. Поэтому многие из тех, кто в эту смену работал, обязаны ему [Михалеву] жизнью», — объяснил Свинов. Начальник УМВД добавил, что вместе с родными погибшего скорбит весь пятитысячный коллектив управления. Свинов пообещал, что семье Михалева будет оказана помощь. Церемония прощания с Михалевым состоялась 11 января. Михалева и его сослуживца расстреляли из охотничьего ружья 8 января. Коллегу убитого госпитализировали. Нападавший погиб от ответного огня прибывших на место сотрудников Росгвардии.