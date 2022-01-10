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Расстрелявший курганского полицейского готовил массовые убийства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишкино. Курган
Прощание с убитым полицейским прошло 11 января Фото:

Житель Мишкинского района Курганской области не ограничился бы убийством полицейского, если бы его не остановили силовики. Об этом заявил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов во время церемонии прощания с погибшим сотрудником патрульно-постовой службы Денисом Михалевым, передает корреспондент URA.RU.

«Денис Александрович спас не только тех, которые стояли в экипаже. Спас много еще других жизней, поскольку намерения преступника, вооруженность, наличие оружия, большого количества боеприпасов предполагают, что он бы не остановился в дальнейшем на своем преступном пути. Поэтому многие из тех, кто в эту смену работал, обязаны ему [Михалеву] жизнью», — объяснил Свинов.

Начальник УМВД добавил, что вместе с родными погибшего скорбит весь пятитысячный коллектив управления. Свинов пообещал, что семье Михалева будет оказана помощь.

Церемония прощания с Михалевым состоялась 11 января. Михалева и его сослуживца расстреляли из охотничьего ружья 8 января. Коллегу убитого госпитализировали. Нападавший погиб от ответного огня прибывших на место сотрудников Росгвардии.

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Житель Мишкинского района Курганской области не ограничился бы убийством полицейского, если бы его не остановили силовики. Об этом заявил начальник областного УМВД Дмитрий Свинов во время церемонии прощания с погибшим сотрудником патрульно-постовой службы Денисом Михалевым, передает корреспондент URA.RU. «Денис Александрович спас не только тех, которые стояли в экипаже. Спас много еще других жизней, поскольку намерения преступника, вооруженность, наличие оружия, большого количества боеприпасов предполагают, что он бы не остановился в дальнейшем на своем преступном пути. Поэтому многие из тех, кто в эту смену работал, обязаны ему [Михалеву] жизнью», — объяснил Свинов. Начальник УМВД добавил, что вместе с родными погибшего скорбит весь пятитысячный коллектив управления. Свинов пообещал, что семье Михалева будет оказана помощь. Церемония прощания с Михалевым состоялась 11 января. Михалева и его сослуживца расстреляли из охотничьего ружья 8 января. Коллегу убитого госпитализировали. Нападавший погиб от ответного огня прибывших на место сотрудников Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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