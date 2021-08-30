Как мэр Екатеринбурга отказался от парковки на главной площади

Мэр Екатеринбурга оценил успех временного сквера в Екатеринбурге и решил не останавливаться Фото: Размик Закарян © URA.RU

Главная новость «Совета неравнодушных» Екатеринбурга: мэр Алексей Орлов не видит на площади 1905 года парковку. Он предложил искать другие варианты использования главной площади в ответ на предложение члена совета, главного редактора URA.RU Ивана Некрасова о новой реконструкции городских парков. Но это предложение и другие полезные начинания могут привести Екатеринбург к новым проблемам, если игнорировать мнение граждан, считает сам Некрасов.

«Совет неравнодушных» Екатеринбурга собрался сегодня практически в полном составе. Лидеры мнений, которые составляют совет, признавались, что ждали его: предыдущий, первый, закончился презентацией мега-проекта — набережной Екатеринбурга, самой протяженной в Европе. Глава города проявил ответственность, и второе собрание начал с отчета: администрация получила 42 заявки от архитекторов на проект набережной — отобрали пять, за них проголосуют горожане на сайте мэрии.

Алексей Орлов начал серию совещаний с лидерами мнений: как праздновать 300-летие города Фото: Анна Майорова © URA.RU

Однако повестка второго собрания, с которого начинаются обсуждения празднования 300-летия Екатеринбурга, сенсаций не предполагала. Профессор кафедры истории УрФУ Дмитрий Редин предлагал создать трехмерные модели исторических зданий, утраченных и еще существующих: екатеринбургской крепости, старого вокзала, монастырей. Модели будут располагаться на специальном портале вместе с информацией о выдающихся горожанах. Поправка от работника интернет-СМИ: непосредственно сайтами пользуется все меньше людей, они устаревают, самые молодые сотрудники URA.RU, к примеру, вообще используют интернет-браузеры как поисковики. Впрочем, мэр города назвал проект с 3-d моделями интересным и обещал подумать, чем может помочь (впрочем, также сказал и про остальные четыре).

«Екатеринбург — город умных, — представлял свой проект, «Интеллиград», Константин Бугров, профессор кафедры истории России УрФУ. По его мнению, Екатеринбургу нужен музей о развитии науки: все знают основателей города Татищева и де Генина, а изобретателя шагающего экскаватора Бориса Сатовского с Уралмашзавода — нет. «Необходимо 40 млн рублей, помещение 2000 квадратных метров и полтора-два года», — говорил Бугров.

Исторический сквер Екатеринбурга точно нуждается в переосмыслении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Директор музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский представлял уроки екатеринбурговедения в школах. Архитектор Владимир Грачев доказывал, что незаслуженно забыт Уктус — исток уральской столицы (вам важно знать, что в декабре 1723 года была учреждена Уктусская торговая ярмарка). Вице-президент Уральского союза экскурсоводов Владимир Грачев предлагал обустроить Исторический сквер (поставить туалеты, насытить место активностями), но эскизов не показал.

Главред РБК-Екатеринбург Богдан Кульчицкий в середине заседания не выдержал и предложил обсуждать не только прошлое юбилейного Екатеринбурга, но и настоящее с будущим. Его посыл — не превращать День города в праздник историков. «Естественно, — ответил дипломатичный мэр Орлов. — Первый блок — исторический — по тематике подобрали. Конечно, очень важно, в каком городе хотели бы жить люди».

Большинство коллег по совету, которые комментировали выступления, не хотели обсуждать только историю. Екатеринбургский депутат Константин Киселев предлагал разместить в парках розетки — предприниматели портят их бензиновыми генераторами. Главред «Репаблик» Дмитрий Колезев напомнил, что необходимо бороться и за существующие исторические здания: в День города снесли купеческий дом на Мельникова, 14 без обсуждения с общественностью (Орлов заверил, что провел в мэрии «разбор полетов»). Главред Е1 Оксана Маклакова просила привести к общему виду вывески на улице Вайнера.

Фестиваль «Атмосфера» получил супер-успех, на пару недель захватив соцсети горожан Фото: Размик Закарян © URA.RU

У меня тоже было предложение: Екатеринбургу нужны благоустроенные парки и скверы, в которых было бы чем заняться. Это подтверждает фестиваль «Атмосфера» на Площади 1905 года (главную городскую парковку на пару недель превратили в зеленый сквер). Благоустроенная площадь стала хитом всех соцсетей, ее посетило 150 тысяч человек несмотря на количественные ограничения по одновременному нахождению людей.

Временный парк уже разбирают. Я согласен, что на главной площади Екатеринбурга он находиться не может: в городе должно быть место для крупных мероприятий. Не превращают же в сквер Дворцовую площадь в Петербурге: ее пустота — повод чаще проводить разные активности.

Но существующие парки и скверы не развиваются. Например, нет ни одного повода зайти в мой родной парк Энгельса вечером (центр города, улицы Малышева-Бажова): здесь нет фонарей. Да и днем там нечем заняться: кроме деревьев, скамеек и детской площадки там нет ничего.

Впрочем, парки, в которые городские власти вкладывали деньги, не предлагают больше поводов в них прийти.

Мэрия Екатеринбурга отстояла парк УрГУПС. Но еще надо придумать, что в нем будут делать горожане Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«[Бывший мэр Екатеринбурга Александр] Высокинский выделял деньги на парк в каждом районе, но взглянем на сквер Попова, на площадь Обороны — там люди не задерживаются, — сказал я на „Совете неравнодушных“. — Там нет повода находиться. Даже лежаков нет. Сейчас это просто зеленые островки, где нечем заняться. Я знаю, что подписывается концепция развития Литквартала, но она будет воплощаться несколько лет. Есть пожелание делать не амбициозные проекты, а парки, предполагающие активности, которые можно создать уже в следующем строительном сезоне».

На это Алексей Орлов ответил собственным предложением: «Спасибо за такую оценку фестиваля «Атмосфера». Мы даже не ожидали [такой положительной реакции горожан], когда решение принимали. <…> Может быть, мы забросим идею: а что делать с нашей центральной площадью?

Это место для парковки или общественного многофункционального пространства? Я считаю, что больше для пространства».

Однако важно, чтобы власти Екатеринбурга не «причиняли добро» горожанам. Для этого необходимо спросить и их мнение. И сайт мэрии города, где скоро будут выбирать концепции набережной Исети, для этого вряд ли сгодится: в день его посещает в среднем около 35 тысяч человек. Да и выборка не репрезентативна: на ekburg.ru заходят скорее горожане, связанные работой с мэрией. Из-за этого екатеринбуржцы часто не доверяют результатам опросов на сайте мэрии. Но есть более подходящие места, которыми пользуются социологические службы. Так, с наступлением холодов горожане различных взглядов окажутся в торговых центрах, где их можно опрашивать. Об этом и хотелось поговорить на следующем «Совете неравнодушных».