В Свердловской области ищут новые схемы работы QR-кодов. «Накануне прихода Омикрона»

11 января 2022 в 17:58 Размер текста - 17 +

Власти рассматривают совмещенный вариант по проверке QR-кодов. Например, по выходным дням и в местах массового скопления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды В Свердловской области восстановится QR-режим и будет усилен контроль за соблюдением введенных ранее антикоронавирусных мер. Об этом сообщили замгубернатора региона Павел Креков и главный областной санврач Дмитрий Козловских на брифинге 11 января, который состоялся в онлайн-формате. Кроме этого, областные власти готовятся к появлению омикрон-штамма в Свердловской области. URA.RU собрало основные тезисы брифинга 11 января. Восстановление QR-кодов в полном варианте возможно, но возможен и совмещенный вариант. Власти рассматривают введение кодов в местах скоплений людей в выходные дни;

в области увеличат контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции, особенно усилят надзор на транспорте;

администрациям ТЦ направят рекомендации по обеспечению масочного режима в торговых центрах. Проверять маски будут не только на входе в ТЦ;

власти насторожены выходом на плато по снижению заболеваемости;

по данным на 11 января в Свердловской области штамма «Омикрон» не обнаружено;

жителям необходимо ревакцинироваться ради их здоровья, чтобы предотвратить возможное заражение штаммом «Омикрон». «Мы находимся накануне прихода штамма „Омикрон“», — сообщил Креков на брифинге;

число жителей Свердловской области, которых необходимо вакцинировать повторно составляет около полумиллиона человек;

для подготовки к волне омикрон-штамма в регионе областные власти провели совещания с руководством медицинского вуза и колледжа, а также подготавливают волонтерские группы и готовы предоставить необходимую помощь колл-центрам в расширении их возможностей;

свободный резерв коечного фонда составляет около 20%;

точной даты о вакцинации подростков «Спутником М» пока нет, власти ждут федеральной рекомендации. Но решение, возможно, будет принято в течение месяца, а пункты вакцинации этим препаратом будут находиться максимально близко к учебным заведениям. Строгая система QR-кодов действовала в Свердловской области с 25 октября до 21 декабря. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию. QR-каникулы объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне Нового года. Основной из причин стала необходимость горожан приобретать подарки родственникам и друзьям. Посещать места, где раньше проверяли коды можно только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендовали отказаться от посещения массовых мест в праздники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области восстановится QR-режим и будет усилен контроль за соблюдением введенных ранее антикоронавирусных мер. Об этом сообщили замгубернатора региона Павел Креков и главный областной санврач Дмитрий Козловских на брифинге 11 января, который состоялся в онлайн-формате. Кроме этого, областные власти готовятся к появлению омикрон-штамма в Свердловской области. URA.RU собрало основные тезисы брифинга 11 января. Строгая система QR-кодов действовала в Свердловской области с 25 октября до 21 декабря. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию. QR-каникулы объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне Нового года. Основной из причин стала необходимость горожан приобретать подарки родственникам и друзьям. Посещать места, где раньше проверяли коды можно только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендовали отказаться от посещения массовых мест в праздники.