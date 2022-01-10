10 января 2022

В Свердловской области ищут новые схемы работы QR-кодов. «Накануне прихода Омикрона»

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти рассматривают совмещенный вариант по проверке QR-кодов. Например, по выходным дням и в местах массового скопления Фото:
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В Свердловской области восстановится QR-режим и будет усилен контроль за соблюдением введенных ранее антикоронавирусных мер. Об этом сообщили замгубернатора региона Павел Креков и главный областной санврач Дмитрий Козловских на брифинге 11 января, который состоялся в онлайн-формате. Кроме этого, областные власти готовятся к появлению омикрон-штамма в Свердловской области. URA.RU собрало основные тезисы брифинга 11 января.

  • Восстановление QR-кодов в полном варианте возможно, но возможен и совмещенный вариант. Власти рассматривают введение кодов в местах скоплений людей в выходные дни;
  • в области увеличат контроль за ношением масок и соблюдением социальной дистанции, особенно усилят надзор на транспорте;
  • администрациям ТЦ направят рекомендации по обеспечению масочного режима в торговых центрах. Проверять маски будут не только на входе в ТЦ;
  • власти насторожены выходом на плато по снижению заболеваемости;
  • по данным на 11 января в Свердловской области штамма «Омикрон» не обнаружено;
  • жителям необходимо ревакцинироваться ради их здоровья, чтобы предотвратить возможное заражение штаммом «Омикрон». «Мы находимся накануне прихода штамма „Омикрон“», — сообщил Креков на брифинге;
  • число жителей Свердловской области, которых необходимо вакцинировать повторно составляет около полумиллиона человек;
  • для подготовки к волне омикрон-штамма в регионе областные власти провели совещания с руководством медицинского вуза и колледжа, а также подготавливают волонтерские группы и готовы предоставить необходимую помощь колл-центрам в расширении их возможностей;
  • свободный резерв коечного фонда составляет около 20%;
  • точной даты о вакцинации подростков «Спутником М» пока нет, власти ждут федеральной рекомендации. Но решение, возможно, будет принято в течение месяца, а пункты вакцинации этим препаратом будут находиться максимально близко к учебным заведениям.

Строгая система QR-кодов действовала в Свердловской области с 25 октября до 21 декабря. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию.

QR-каникулы объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне Нового года. Основной из причин стала необходимость горожан приобретать подарки родственникам и друзьям. Посещать места, где раньше проверяли коды можно только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендовали отказаться от посещения массовых мест в праздники.

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В Свердловской области восстановится QR-режим и будет усилен контроль за соблюдением введенных ранее антикоронавирусных мер. Об этом сообщили замгубернатора региона Павел Креков и главный областной санврач Дмитрий Козловских на брифинге 11 января, который состоялся в онлайн-формате. Кроме этого, областные власти готовятся к появлению омикрон-штамма в Свердловской области. URA.RU собрало основные тезисы брифинга 11 января. Строгая система QR-кодов действовала в Свердловской области с 25 октября до 21 декабря. Без них было невозможно попасть в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Пропуском также являлся медотвод от вакцинации и свежий ПЦР-тест на инфекцию. QR-каникулы объявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне Нового года. Основной из причин стала необходимость горожан приобретать подарки родственникам и друзьям. Посещать места, где раньше проверяли коды можно только при наличии маски и соблюдении социальной дистанции. Кроме этого, свердловские власти все же рекомендовали отказаться от посещения массовых мест в праздники.
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