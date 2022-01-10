10 января 2022

Курганца поймали на краже трех тонн рельс в Ленинградской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, рельсы, зима, путь
62-летнего курганца задержали при попытке сдать рельсы в пункт приема черного металла Фото:

Житель Кургана задержан сотрудниками полиции при попытке украсть три тонны железнодорожных рельс на станции Фрезерная в Ленинградской области. Информация об этом опубликована на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«62-летний житель города Курган на станции Фрезерная Ленинградской области, погрузив разрезанные куски стальных рельс в личный автомобиль, попытался доставить три тонны стали в пункт приема черного металла. В момент реализации его задержали сотрудники транспортной полиции», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде.

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Житель Кургана задержан сотрудниками полиции при попытке украсть три тонны железнодорожных рельс на станции Фрезерная в Ленинградской области. Информация об этом опубликована на сайте управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу. «62-летний житель города Курган на станции Фрезерная Ленинградской области, погрузив разрезанные куски стальных рельс в личный автомобиль, попытался доставить три тонны стали в пункт приема черного металла. В момент реализации его задержали сотрудники транспортной полиции», — говорится в сообщении. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Сейчас курганец находится под подпиской о невыезде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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