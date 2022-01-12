РБК выяснил, кто в Казахстане разбогател при Назарбаеве

Самые богатые люди Казахстана связаны с Нурсултаном Назарбаевым, пишет РБК Фото: Официальный сайт Президента России

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Состояние родственников и друзей первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева составляет миллиарды долларов. Самые богатые бизнесмены страны также связаны с первым президентом Казахстана.

«Состояние дочери Назарбаева Динары и ее супруга Тимура Кулибаева Forbes весной 2021 года оценивал в 2,9 млрд долларов на каждого. Это пятое место в списке богатейших бизнесменов страны. Супруги владеют основными бизнес-активами в равных долях. С другой дочерью Назарбаева, Алией, казахстанские СМИ связывают компанию „Оператор РОП“. На начало 2020 года компания, которая не публикует отчетность, получила 220 млрд тенге сборов (около 500 млн долларов). Британская газета The Telegraph писала, что Алия купила в Лондоне дом стоимостью более 10 млн долларов», — пишет РБК.

Отмечается, что в глобальном списке миллиардеров Forbes на данный момент пять представителей Казахстана. Последние четыре года самым богатым бизнесменом страны является основной владелец крупного производителя меди KAZ Minerals Владимир Ким с состоянием чуть больше 4 млрд долларов. Вторую строчку в рейтинге богатых казахстанцев занимает экс-сотрудник администрации Назарбаева Булат Утемуратов, которому принадлежит один из крупнейших в стране банков ForteBank, доли в компаниях «КаР-Тел» и Sky Mobile, золотодобывающей RG Gold и сеть отелей в России и Европе.

Ранее в СМИ появилась информация, что Назарбаев уехал из страны. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что он стал председателем Совета Безопасности республики. До этого Совбез страны возглавлял Назарбаев. Позднее Токаев упрекнул Назарбаева в том, что при «отце нации» появилась прослойка очень богатых людей и что им пора «отдать должное народу».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам