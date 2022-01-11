Токаев упрекнул Назарбаева за появление сверхбогатых олигархов

Олигархи должны «отдать должное» народу Казахстана, заявил Касым-Жомарт Токаев Фото: официальный сайт президента Казахстана

новость из сюжета Беспорядки в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые с начала протестов упомянул своего предшественника, первого главу республики Нурсултана Назарбаева. Он заявил, что при «отце нации» появилась прослойка очень богатых людей и что им пора «отдать должное народу».

«Благодаря первому президенту, Елбасы („отец нации“ — прим. ред.), в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — сообщил Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед мажилисом правительства Казахстана, которое транслировалось на youtube-канале «Хабар 24».

Президент поручил создать фонд социальной поддержки, который, в частности, будет помогать детям с редкими заболеваниями. Финансировать организацию будут за счет частных и государственных источников. В частности, в него будут направлены отчисления Оператора лотерейной деятельности и Центра учета ставок. Олигархи, которых упомянул Токаев, также будут направлять в фонд ежегодные взносы.

После начала протестов в Казахстане Назарбаева сместили с должности главы Совбеза. Местные СМИ сообщили, что первый президент Казахстана покинул страну вместе с дочерями. Пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай заявил, что Елбасы находится в Нур-Султане. Экс-президент состоит в прямой связи с Токаевым и уже провел переговоры с главами других государств, передает телеканал 360.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации и обратился за помощью к Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику для «преодоления террористической угрозы» прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Они занимаются защитой гособъектов.

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