11 января 2022

Рецидивист с молотком напал на курганца

© Служба новостей «URA.RU»
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Кузня. Пермь, кузница, наковальня, молоток
Мужчина пытался убить собутыльника попавшимся под руку молотком Фото:

Неоднократно судимому 40-летнему жителю Кургана предъявлено обвинение в покушении на убийство собутыльника. Он пытался убить мужчину молотком, сообщает региональное управление СК России.

«Обвиняемый, находясь в гостях в одной из квартир в доме №15 по улице Невежина в Кургане, употреблял спиртное в компании товарищей. В результате возникшего с хозяевами квартиры конфликта злоумышленник нанес 42-летнему мужчине удар взятым не месте происшествия молотком», — говорится в сообщении на сайте СУ СК.

По данным следствия, убить товарища обвиняемому помешали очевидцы. Потерпевшего доставили в больницу. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В СУ СК отмечают, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за тяжкие преступления, а сейчас он состоит под административным надзором органов полиции.

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Неоднократно судимому 40-летнему жителю Кургана предъявлено обвинение в покушении на убийство собутыльника. Он пытался убить мужчину молотком, сообщает региональное управление СК России. «Обвиняемый, находясь в гостях в одной из квартир в доме №15 по улице Невежина в Кургане, употреблял спиртное в компании товарищей. В результате возникшего с хозяевами квартиры конфликта злоумышленник нанес 42-летнему мужчине удар взятым не месте происшествия молотком», — говорится в сообщении на сайте СУ СК. По данным следствия, убить товарища обвиняемому помешали очевидцы. Потерпевшего доставили в больницу. Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В СУ СК отмечают, что ранее обвиняемый был неоднократно судим за тяжкие преступления, а сейчас он состоит под административным надзором органов полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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