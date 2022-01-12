В приемную ФСБ они пришли чтобы подать заявления и получить ответы на вопросы о лжеминированиях 12 января Фото: Размик Закарян © URA.RU

Родители екатеринбуржских детей (Роднадзор) из-за возмущения лжеминированиями 12 января массово вышли к зданию ФСБ в Екатеринбурге. В один момент им даже удалось войти внутрь, но ненадолго — их выгнали из-за того, что одна из мам начала снимать видео, что делать было категорически запрещено. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Родители требуют ответа от властей. Всем важно знать, какие предпринимаются меры и почему в школах так обстоят дела, что в школу можно просто так зайти и оставить угрозу теракта. Они зашли в здание подавать заявления, но их практически тут же выгнали из-за того, что внутри нельзя фотографировать или снимать видео», — сообщает корреспондент URA.RU.

Одна из мам считает, что в таких резонансных случаях родители должны знать, кто обеспечивает безопасность детей. «Мы привели детей в школы, дальше ответственность за них остается за государством, в лице директора школы. Но получается, что никто за них не несет ответственность, вчерашние эвакуации показали это», — сообщила одна из родительниц. Также она подчеркнула, что в некоторых школах дети терялись из-за халатности педсоставов школ, выходили на улицу без верхней одежды и вещей.

Ложные минирования происходили по многим муниципальным объектам Екатеринбурга 12 января. Сообщения с угрозами получили в общей сумме более 150 школ, а также некоторые вузы и колледжи. На этот случай обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, участник «Уральских пельменей» Сергей Исаев призвал лжеминеров заниматься добрыми делами.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам