11 января 2022

«Уральский пельмень» обратился к лжеминерам школ в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Исаев, интервью. Екатеринбург, исаев сергей
Сергей Исаев записал в своем аккаунте в соцсети обращение Фото:

Российский актер, участник команды КВН «Уральские пельмени», автор и участник проекта «Шоу Уральские Пельмени» Сергей Исаев отреагировал на ситуацию с массовыми минированиями школ Екатеринбурга (Свердловская область). Видеообращение появилось в instagram-аккаунте уральца.

«А вот и школа №93, где учится мой сын. Учеников нет, потому что якобы школа заминирована. Дорогие минеры, займитесь, пожалуйста, делом, добром! Дайте детям спокойно учиться!», — сказал Сергей Исаев.

Редакция URA.RU попыталась связаться с Сергеем Исаевым, но телефон артиста был недоступен. Ранее URA.RU писало, что cразу несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. В родительских чатах города распространяют письмо, которое по неподтвержденным данным стало причиной массовой эвакуации десятков школ и других средних и высших учебных заведений. В сообщении, которое имеется в распоряжении агентства, анонимный автор пишет о ненависти ко всем и угрожает взорвать школу.

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Российский актер, участник команды КВН «Уральские пельмени», автор и участник проекта «Шоу Уральские Пельмени» Сергей Исаев отреагировал на ситуацию с массовыми минированиями школ Екатеринбурга (Свердловская область). Видеообращение появилось в instagram-аккаунте уральца. «А вот и школа №93, где учится мой сын. Учеников нет, потому что якобы школа заминирована. Дорогие минеры, займитесь, пожалуйста, делом, добром! Дайте детям спокойно учиться!», — сказал Сергей Исаев. Редакция URA.RU попыталась связаться с Сергеем Исаевым, но телефон артиста был недоступен. Ранее URA.RU писало, что cразу несколько школ Екатеринбурга утром 12 января получили сообщения о минировании. В родительских чатах города распространяют письмо, которое по неподтвержденным данным стало причиной массовой эвакуации десятков школ и других средних и высших учебных заведений. В сообщении, которое имеется в распоряжении агентства, анонимный автор пишет о ненависти ко всем и угрожает взорвать школу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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