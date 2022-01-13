Дочь Назарбаева сделала первое заявление с начала беспорядков. «Нет слов»

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, пожар, пожарище, погром, казахстан, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алма-аты, алмаата, алмата
Протесты в казахстане начались 2 января Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева впервые с начала беспорядков в Казахстане обратилась к жителям страны. Она поблагодарила за слова поддержки в ее адрес и адрес ее отца. Об этом стало известно из поста в официальном аккаунте Назарбаевой.

«Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас», — пишет Алия Назарбаева в своем instagram-аккаунте.

Назарбаева уточнила, что с тяжелым сердцем переживает трагические события в стране. «Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — пишет она.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал резкий скачек цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Ранее стало известно, что во время протестов Нурсултан Назарбаев покинул страну. Из семьи Назарбаевых в Казахстане остался только старший сын Болат Назарбаев.

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Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева впервые с начала беспорядков в Казахстане обратилась к жителям страны. Она поблагодарила за слова поддержки в ее адрес и адрес ее отца. Об этом стало известно из поста в официальном аккаунте Назарбаевой. «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас», — пишет Алия Назарбаева в своем instagram-аккаунте. Назарбаева уточнила, что с тяжелым сердцем переживает трагические события в стране. «Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — пишет она. Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал резкий скачек цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Ранее стало известно, что во время протестов Нурсултан Назарбаев покинул страну. Из семьи Назарбаевых в Казахстане остался только старший сын Болат Назарбаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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