Дочь Назарбаева сделала первое заявление с начала беспорядков. «Нет слов»

13 января 2022 в 11:43 Размер текста - 17 +

Дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Алия Назарбаева впервые с начала беспорядков в Казахстане обратилась к жителям страны. Она поблагодарила за слова поддержки в ее адрес и адрес ее отца. Об этом стало известно из поста в официальном аккаунте Назарбаевой. «Это неправильно, когда люди гибнут в мирное время. Также благодарю вас за слова поддержки, которые получаю от вас», — пишет Алия Назарбаева в своем instagram-аккаунте. Назарбаева уточнила, что с тяжелым сердцем переживает трагические события в стране. «Нет слов, чтобы выразить боль и сожаление из-за жертв и погибших людей. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших», — пишет она. Протесты в Казахстане начались 2 января. Причиной стал резкий скачек цен на сжиженный газ. Правительство Казахстана в полном составе ушло в отставку. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев ввел чрезвычайное положение на всей территории страны. Ранее стало известно, что во время протестов Нурсултан Назарбаев покинул страну. Из семьи Назарбаевых в Казахстане остался только старший сын Болат Назарбаев.