Курганская епархия предупредила об опасности астрологии

Представители епархии выпустили листовки, посвященные астрологии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители Курганской епархии выпустили просветительские листовки, в которых объясняют, что из-за астрологии христиане отвергают основные принципы взаимоотношений с Богом и подчиняют себя слепому року. Данная информация была размещена 13 января на сайте епархии.

«Увлечение астрологией — это отвержение двух основных принципов взаимоотношений человека с Богом: Промысла Божия и свободы воли человека. Каждый из нас получил от Всевышнего бесценные дары — разум и свободу — для того, чтобы использовать их во благо собственной души и своих ближних, но в итоге мы добровольно обесцениваем их и подчиняем себя слепому року», — цитируют представители епархии содержание листовки.

Помимо листовки «Гороскопы: верить или нет» представители епархии выпустили материалы, посвященные опасности деструктивных сект. Авторы листовок объясняют, что деструктивные секты паразитируют на потребности людей в общности, структурированности и значимости для окружающих.

Ранее представители епархии призывали христиан отказаться от йоги, так как ее философия противоречит христианскому вероучению. Из-за этого президент Федерации йоги России Сергей Репин обвинил священнослужителей в невежестве. Позже представители епархии уточнили, что не давали оценку эффективности йоги и ее влиянию на физическое и психическое здоровье человека, а рассматривался лишь религиозный контекст.

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