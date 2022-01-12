Снег свален на месте парковки для инвалидов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Снег в центре Екатеринбурга счищают прямо на парковочные места для инвалидов. Об этом в редакцию URA.RU сообщила читательница Ольга.

«После снегопада 11 января все парковки вдоль ул. Розы Люксембург (Октябрьский район) были завалены. 12 января я обратила внимание, что парковки почищены, но снег свален на места парковки инвалидов. [13 января] ситуация та же. Единственное средство передвижения таких людей, зачастую, автомобиль», — сообщает Ольга.

Она также считает, что это дискриминация по отношению к людям с ограниченными возможностями. В мэрии Екатеринбурга корреспонденту URA.RU сообщили, что напомнят администрации Октябрьского района о кучах снега. «Это временно. Снег при чистке дорог практически весь вывозится, но иногда не сразу. Району напомнили об этой куче, пообещали в ближайшие сутки ее вывезти», — говорится в ответе администрации города. Получить комментарий от администрации Октябрьского района оперативно не удалось.

Обильные снегопады прошли в Екатеринбурге в минувшие январские каникулы. Из-за сложных погодных условий на Пермском тракте со стороны Свердловской области образовалась гигантская пробка из фур. Утром 10 января — в первый рабочий день года — в городе были пробки из-за неубранных от снега дорог. Ранее жители Верхней Пышмы пожаловались на плохую уборку снега по дороге в один из детских садов города. По словам родителей, они вынуждены были прокладывать свои маршруты сквозь сугробы и перебегать через проезжую часть.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU

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