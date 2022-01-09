Свердловчане рискуют жизнью детей из-за плохой уборки снега

Жители Верхней Пышмы надеются, что пешеходная зона будет расчищена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчане жалуются, что дорога ведущая к МАДОУ «Детский сад № 3» в Верхней Пышме (Свердловская область) не расчищена. Родители с детьми вынуждены прокладывать свой маршрут через сугробы и проезжую часть. Информация об этом появилась в социальной группе «ВКонтакте» «Подслушано Верхняя Пышма и Среднеуральск».

«Сегодня утром было крайне неприятно везти ребенка по проезжей части. К сожалению, дорожка, ведущая к детскому саду, не расчищена. Выбор был не велик: идти по сугробам или по колее на проезжей части», — посетовала участница группы Ксения Михайлова.

По словам горожанки, она не теряет надежды на то, что власти оперативно отреагируют на сложившуюся ситуацию. «Я надеюсь, что сегодня к тому моменту, когда все родители пойдут забирать своих детей, у детского сада №3 будет расчищена пешеходная зона и проезжая часть, ведущая к учреждению», — говорится в посте.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в администрацию городского округа Верхняя Пышма. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области ожидается сильный ветер, снег и метели. Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности. Пешеходам рекомендовано во время снегопада обходить ветхие строения и конструкции стороной, а автомобилистам — не превышать скорость и не совершать резких маневров.

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