Трассу из Екатеринбурга в Курган перекроют в ночь с 17 по 18 января, а также в ночь с 20 по 21 января Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Участок трассы Р-354 «Екатеринбург — Курган» перекроют на территории Белоярского городского округа (Свердловская область) из-за работ на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора».

«На автодороге Р-354 Екатеринбург-Шадринск-Курган, на переезде, 55 км трассы, железнодорожниками запланировано проведение аварийных работ 17 января с 20-00 до 06-00 18 января, а также 20 января с 20-00 до 06-00 часов 21 января», — сообщается в релизе организации.

Пресс-секретарь «Уралуправтодора» Наталья Коршун пояснила URA.RU, что будет осуществляться реверсивное движение. «Регулировщики будут пропускать потоки по очереди», — уточнила она. Ранее перекрывали трассу Пермь — Екатеринбург из-за сложных погодных условий. Со стороны Свердловской области образовалась гигантская пробка из фур.

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