Сенат США отказался от санкций против «Северного потока — 2»

Американские сенаторы не приняли законопроект, предусматривающий санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Reuters. Законопроекту, предложенному членом республиканской партии, сенатором Тедом Крузом, не хватило пять голосов. Для принятия было необходимо, чтобы 60 сенаторов поддержали законопроект. Ранее сообщалось, что сенат США запланировал провести голосование по санкциям против «Северного потока — 2» до 14 января. Высокопоставленный член республиканской партии рассказал Politico, что уверен в том, что законопроект наберет более 60 голосов. В Белом доме заявили, что выступают против введения санкций в отношении российского газопровода, пишет RT. Младший сенатор США Рэнд Пол в статье для The American Conservative назвал истинное предназначение санкций против «Северного потока — 2».