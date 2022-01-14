Вячеслав Володин заявил, что Россия может за себя постоять Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

США стоит подумать о последствиях прежде чем угрожать России санкциями, потому что у Москвы есть преимущество в виде уникального оружия. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«У России есть оружие, которым не обладает ни одно государство мира, но мы это преимущество в диалоге с НАТО не используем. Подумайте о последствиях. Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США», — написал Володин в своем telegram-канале.

По его словам, нужно обсуждать и реализовывать договоренности, а не хамить, угрожать и запугивать. Санкции не пугают, а только разрушают отношения. Лучше остановиться, пока не поздно, сказал Володин. Нападки на президента РФ Владимира Путина население воспринимает как оскорбление страны, высказался спикер Госдумы.

«Совет один — меняйтесь сами, если хотите изменить мир. Пока предлагают садиться за стол переговоров, используйте эту возможность. У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов», — заявил он.

Ранее в США опубликовали законопроект о санкциях в отношении Путина. Группа сенаторов от партии демократов также внесла в этот список главу МИД РФ Сергея Лаврова, главу Минобороны РФ Сергей Шойгу, и крупные банки — Сбер, ВТБ и Газпромбанк. В США собираются ввести санкции, в случае нападения России на Украину. Если США приведут эту меру в действие, то это спровоцирует разрыв отношений, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. По его словам, это попытка давить на Москву и она оценивается негативно на фоне переговоров о безопасности с США и НАТО. Москва пока не планирует отвечать на санкции и надеется, что угрозы являются «бряцанием», цитирует Пескова деловое издание «Взгляд».

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