В России коронавирусом заболели 23 820 человек

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В России от коронавируса выздоровели 24 952 пациентов Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России выявили 23 820 случаев коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека», — передает оперштаб.

Рекорд среди регионов по числу инфицированных установлен в Москве — 5712 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург — 2708 случаев, в Московской области — 1990. Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 536 заболевших. В Курганской — 79, Челябинской — 222, Тюменской областях — 205. В ХМАО и ЯНАО 199 и 93 соответственно. В Пермском крае — 358 инфицированных.

Заболеваемость растет уже пятый день подряд, днем ранее было 21 155 случаев. 12 января заразились 17 946 человек, сообщают «Дни.ру». В России остается риск начала новых волн коронавируса, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, сейчас ситуация лучше по сравнению с прошлым годом. В России готовы к новой волне COVID благодаря полученному опыту от предыдущих, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

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В России выявили 23 820 случаев коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. «За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека», — передает оперштаб. Рекорд среди регионов по числу инфицированных установлен в Москве — 5712 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург — 2708 случаев, в Московской области — 1990. Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 536 заболевших. В Курганской — 79, Челябинской — 222, Тюменской областях — 205. В ХМАО и ЯНАО 199 и 93 соответственно. В Пермском крае — 358 инфицированных. Заболеваемость растет уже пятый день подряд, днем ранее было 21 155 случаев. 12 января заразились 17 946 человек, сообщают «Дни.ру». В России остается риск начала новых волн коронавируса, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, сейчас ситуация лучше по сравнению с прошлым годом. В России готовы к новой волне COVID благодаря полученному опыту от предыдущих, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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