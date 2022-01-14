В России коронавирусом заболели 23 820 человек

14 января 2022 в 13:35 Размер текста - 17 +

В России от коронавируса выздоровели 24 952 пациентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России выявили 23 820 случаев коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. «За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека», — передает оперштаб. Рекорд среди регионов по числу инфицированных установлен в Москве — 5712 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург — 2708 случаев, в Московской области — 1990. Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 536 заболевших. В Курганской — 79, Челябинской — 222, Тюменской областях — 205. В ХМАО и ЯНАО 199 и 93 соответственно. В Пермском крае — 358 инфицированных. Заболеваемость растет уже пятый день подряд, днем ранее было 21 155 случаев. 12 января заразились 17 946 человек, сообщают «Дни.ру». В России остается риск начала новых волн коронавируса, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, сейчас ситуация лучше по сравнению с прошлым годом. В России готовы к новой волне COVID благодаря полученному опыту от предыдущих, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России выявили 23 820 случаев коронавируса за сутки. Об этом рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом. «За последние сутки в России выявлено 23 820 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 739 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 24 952 человека», — передает оперштаб. Рекорд среди регионов по числу инфицированных установлен в Москве — 5712 человек. Второе место занимает Санкт-Петербург — 2708 случаев, в Московской области — 1990. Среди уральских регионов лидирует Свердловская область — 536 заболевших. В Курганской — 79, Челябинской — 222, Тюменской областях — 205. В ХМАО и ЯНАО 199 и 93 соответственно. В Пермском крае — 358 инфицированных. Заболеваемость растет уже пятый день подряд, днем ранее было 21 155 случаев. 12 января заразились 17 946 человек, сообщают «Дни.ру». В России остается риск начала новых волн коронавируса, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, сейчас ситуация лучше по сравнению с прошлым годом. В России готовы к новой волне COVID благодаря полученному опыту от предыдущих, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.