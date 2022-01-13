13 января 2022
12 января 2022

В ЯНАО жители остались без тепла из-за сноса ветхого дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения отопления. Курган, батарея, отопление, холод, отключение отопления, теплые носки
Жители двух многоквартирных домов остались без отопления в морозы Фото:

Компания «Альянс» при сносе аварийного жилья в Надыме (ЯНАО) повредила сети теплоснабжения и оставила без отопления жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Установлено, что ООО „АЛЬЯНС“ при выполнении работ по сносу аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Надым, район Лесной, д. 1/36, повредило сети теплоснабжения жилых домов № 15 и 21 в п. Лесной г. Надыма. В результате без теплоснабжения осталось два жилых дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Надымская городская прокуратура взяла под контроль устранение нарушений. Аварийную ситуацию ликвидировали, теплоснабжение восстановлено. В отношении «Альянс» возбуждено административное дело, в адрес руководителя внесено представление.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО замерзают в квартирах, однако отопительный сезон уже начался. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Лабытнанги создала ветку «Молчание батарей», где принимала сообщения о проблемах с отоплением.

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Компания «Альянс» при сносе аварийного жилья в Надыме (ЯНАО) повредила сети теплоснабжения и оставила без отопления жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа. «Установлено, что ООО „АЛЬЯНС“ при выполнении работ по сносу аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Надым, район Лесной, д. 1/36, повредило сети теплоснабжения жилых домов № 15 и 21 в п. Лесной г. Надыма. В результате без теплоснабжения осталось два жилых дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Надымская городская прокуратура взяла под контроль устранение нарушений. Аварийную ситуацию ликвидировали, теплоснабжение восстановлено. В отношении «Альянс» возбуждено административное дело, в адрес руководителя внесено представление. Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО замерзают в квартирах, однако отопительный сезон уже начался. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Лабытнанги создала ветку «Молчание батарей», где принимала сообщения о проблемах с отоплением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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