В ЯНАО жители остались без тепла из-за сноса ветхого дома

Жители двух многоквартирных домов остались без отопления в морозы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Альянс» при сносе аварийного жилья в Надыме (ЯНАО) повредила сети теплоснабжения и оставила без отопления жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры округа.

«Установлено, что ООО „АЛЬЯНС“ при выполнении работ по сносу аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Надым, район Лесной, д. 1/36, повредило сети теплоснабжения жилых домов № 15 и 21 в п. Лесной г. Надыма. В результате без теплоснабжения осталось два жилых дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Надымская городская прокуратура взяла под контроль устранение нарушений. Аварийную ситуацию ликвидировали, теплоснабжение восстановлено. В отношении «Альянс» возбуждено административное дело, в адрес руководителя внесено представление.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ЯНАО замерзают в квартирах, однако отопительный сезон уже начался. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» администрация Лабытнанги создала ветку «Молчание батарей», где принимала сообщения о проблемах с отоплением.

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