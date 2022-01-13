13 января 2022

Источник раскрыл, кто помог Махонину встретиться с Путиным

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, чемезов сергей
Глава «Ростеха» Сергей Чемезов, помогая Махонину, помогает и развитию ОДК Фото:

Встречу губернатора Пермского края с президентом РФ Владимиром Путиным 14 января помогли организовать глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также высокопоставленный сотрудник администрации президента. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах региона.

«Любая встреча с президентом не может состояться сама по себе. Одного желания губернатора мало. Должны быть соответствующие силы, которые абсолютно на ровном месте, а в Перми не происходит сейчас ничего сверхъестественного, создают возможность такой встречи. В данном случае посодействовал Сергей Чемезов, на которого у Махонина есть выход через [гендиректора ОХК „Уралхима“] Дмитрия Мазепина. И один очень известный сотрудник администрации президента», — рассказывает источник.

Собеседник добавляет, что у «Ростеха» есть свои интересы в регионе. Главный из них — разработка двигателей ПД-14 и ПД-35 на базе завода «Пермские моторы», который входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию». В администрации губернатора от комментариев отказались.

На встрече с Путиным 14 января Дмитрий Махонин доложил главе государства о проектах к 300-летию Перми, а также рассказал о ходе расселения жителей из зоны провала в Березниках. Накануне 13 января о Пермском крае с Путиным говорил и сам Мазепин. Они обсуждали развитие калийных и азотных заводов на севере региона, а также историю с провалами в Березниках и Соликамске.

Именно Сергей Чемезов помогал и в организации визита в Перми правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в декабре 2021 года. Тогда Мишустин пообещал выделить 1 млрд руб. на строительство нового здания инфекционной больницы. Еще порядка 100 млрд руб. тогда пообещали выделить ОДК на двигатели ПД-35 и ПД-14.

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Встречу губернатора Пермского края с президентом РФ Владимиром Путиным 14 января помогли организовать глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также высокопоставленный сотрудник администрации президента. Об этом рассказал источник URA.RU в политэлитах региона. «Любая встреча с президентом не может состояться сама по себе. Одного желания губернатора мало. Должны быть соответствующие силы, которые абсолютно на ровном месте, а в Перми не происходит сейчас ничего сверхъестественного, создают возможность такой встречи. В данном случае посодействовал Сергей Чемезов, на которого у Махонина есть выход через [гендиректора ОХК „Уралхима“] Дмитрия Мазепина. И один очень известный сотрудник администрации президента», — рассказывает источник. Собеседник добавляет, что у «Ростеха» есть свои интересы в регионе. Главный из них — разработка двигателей ПД-14 и ПД-35 на базе завода «Пермские моторы», который входит в «Объединенную двигателестроительную корпорацию». В администрации губернатора от комментариев отказались. На встрече с Путиным 14 января Дмитрий Махонин доложил главе государства о проектах к 300-летию Перми, а также рассказал о ходе расселения жителей из зоны провала в Березниках. Накануне 13 января о Пермском крае с Путиным говорил и сам Мазепин. Они обсуждали развитие калийных и азотных заводов на севере региона, а также историю с провалами в Березниках и Соликамске. Именно Сергей Чемезов помогал и в организации визита в Перми правительственной делегации во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным в декабре 2021 года. Тогда Мишустин пообещал выделить 1 млрд руб. на строительство нового здания инфекционной больницы. Еще порядка 100 млрд руб. тогда пообещали выделить ОДК на двигатели ПД-35 и ПД-14.
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